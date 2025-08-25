BBC wyjaśnia, dlaczego przemówienie Hoziera o Palestynie i wolności słowa nie zostało pokazane na antenie

Hozier fot. Rachael Wright

Hozier z pasjonującym przemówieniem na Reading Festival

22 sierpnia 2025 roku, podczas koncertu na głównej scenie festiwalu Reading, irlandzki muzyk Hozier wygłosił mocne przemówienie dotyczące Palestyny, wolności słowa, równości i praw człowieka. Artysta nawiązał do spuścizny takich ikon jak Nina Simone, Woody Guthrie, Joan Baez czy Ewan MacColl, a także przypomniał rolę rodziny Staples Singers w amerykańskim ruchu praw obywatelskich lat 60.

Podczas swojego wystąpienia Hozier mówił o potrzebie pokoju, bezpieczeństwa i szacunku dla wszystkich ludzi – niezależnie od wyznania, pochodzenia czy orientacji. Wprost podkreślił również konieczność zakończenia okupacji Palestyny i umożliwienia jej mieszkańcom samostanowienia.

Dlaczego BBC nie pokazało koncertu?

Wielu fanów było rozczarowanych, że koncert Hoziera nie został udostępniony na żywo na platformie BBC iPlayer. W oświadczeniu przesłanym do Metro nadawca wyjaśnił, że decyzja o wyłączeniu transmisji została podjęta wspólnie z artystą jeszcze przed rozpoczęciem festiwalu. BBC podkreśliło także, że nie wszystkie koncerty są emitowane – zależy to od wcześniejszych ustaleń.

Co więcej, stacja zaznaczyła, że w przyszłości nie będzie transmitować występów, które mogą zostać uznane za „wysokiego ryzyka”. To reakcja na krytykę po emisji koncertu Bob Vylan na Glastonbury 2025, podczas którego padły kontrowersyjne hasła polityczne.

Setlista Hoziera na Reading 2025

Podczas swojego występu Hozier zagrał m.in. utwory „Nobody’s Soldier”, „Eat Your Young”, „Too Sweet”, „Nina Cried Power” oraz kultowe „Take Me to Church”. Publiczność żywiołowo reagowała zarówno na muzykę, jak i na przemówienie artysty. W recenzji NME jego występ oceniono na cztery gwiazdki, doceniając zdolność Hoziera do budowania więzi z publicznością i odważne podejście do ważnych tematów społecznych.