bambi na okładce polskiego „Vogue’a”

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Można śmiało powiedzieć, że bambi kroczy od sukcesu do sukcesu. Przypomnijmy – swego czasu reprezentantka Baila Ella Records została pierwszą polską artystką, która przekroczyła 3 mln miesięcznych słuchaczy na YouTubie. Raperka mogła się pochwalić także własnym zestawem w McDonald’s, a ostatnio została pierwszą kobietą – ambasadorką marki Adidas w Polsce.

Teraz czas na kolejny checkpoint w karierze. bambi spogląda na czytelników magazynu „Vogue Polska” z okładki wrześniowego numeru pisma.

„Oryginalność to znak odwagi”

„Dorastała w przekonaniu, że może osiągnąć wszystko, jeśli będzie wierna sobie. Raperka bambi, gwiazda jednej z trzech okładek wrześniowego numeru 'Vogue Polska’, jest dziś głosem młodych ludzi, dla których oryginalność to znak odwagi, a muzyka – sposób na przetrwanie i celebrację codzienności. Spotkanie z Bambi to rozmowa o pewności siebie, niezgodzie na schematy i o sercu, które bije najpełniej, gdy słucha się go zawsze, nie chodząc na kompromis. Raperka opowiada Urszuli Zwiefce o tym, czym dla niej jest oryginalność, jak radzi sobie z presją oczekiwań branży i fanów, jakie emocje napędzają jej teksty, a także jak czuje się w nowej roli ambasadorki Adidasa” – czytamy na instagramowym profilu magazynu.

Okładka z bambi jest jedną z trzech, które redakcja przygotowała na wrzesień. Na dwóch pozostałych znalazła się Claudia Campana. Wrześniowy numer „Vogue Polska” trafi do sprzedaży w czwartek.