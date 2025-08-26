Szukaj
CGM

bambi na okładce polskiego „Vogue’a”

Kolejny checkpoint w karierze zaliczony.

2025.08.26

opublikował:

bambi na okładce polskiego „Vogue’a”

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Można śmiało powiedzieć, że bambi kroczy od sukcesu do sukcesu. Przypomnijmy – swego czasu reprezentantka Baila Ella Records została pierwszą polską artystką, która przekroczyła 3 mln miesięcznych słuchaczy na YouTubie. Raperka mogła się pochwalić także własnym zestawem w McDonald’s, a ostatnio została pierwszą kobietą – ambasadorką marki Adidas w Polsce.

Teraz czas na kolejny checkpoint w karierze. bambi spogląda na czytelników magazynu „Vogue Polska” z okładki wrześniowego numeru pisma.

„Oryginalność to znak odwagi”

„Dorastała w przekonaniu, że może osiągnąć wszystko, jeśli będzie wierna sobie. Raperka bambi, gwiazda jednej z trzech okładek wrześniowego numeru 'Vogue Polska’, jest dziś głosem młodych ludzi, dla których oryginalność to znak odwagi, a muzyka – sposób na przetrwanie i celebrację codzienności. Spotkanie z Bambi to rozmowa o pewności siebie, niezgodzie na schematy i o sercu, które bije najpełniej, gdy słucha się go zawsze, nie chodząc na kompromis. Raperka opowiada Urszuli Zwiefce o tym, czym dla niej jest oryginalność, jak radzi sobie z presją oczekiwań branży i fanów, jakie emocje napędzają jej teksty, a także jak czuje się w nowej roli ambasadorki Adidasa” – czytamy na instagramowym profilu magazynu.

Okładka z bambi jest jedną z trzech, które redakcja przygotowała na wrzesień. Na dwóch pozostałych znalazła się Claudia Campana. Wrześniowy numer „Vogue Polska” trafi do sprzedaży w czwartek.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez Vogue Polska (@vogue.polska)

Tagi


Popularne newsy

Mes zapowiedział, że odpowie na diss Tedego. Raper ostrzega, że nie przejmuje się tym, że fani i hejterzy go poganiają
NEWS

Mes zapowiedział, że odpowie na diss Tedego. Raper ostrzega, że nie przejmuje się tym, że fani i hejterzy go poganiają

Kto stoi za ikoniczną fryzurą OKIego? Stylistka żąda uznania i creditsów
NEWS

Kto stoi za ikoniczną fryzurą OKIego? Stylistka żąda uznania i creditsów

Doniu szydzi z Tego Typa Mesa
NEWS

Doniu szydzi z Tego Typa Mesa

Taco Hemingway zakończył subkulturę hiphopową w Polsce?
NEWS

Taco Hemingway zakończył subkulturę hiphopową w Polsce?

Sentino złożył synowi Malika Montany bardzo osobliwe życzenia urodzinowe
NEWS

Sentino złożył synowi Malika Montany bardzo osobliwe życzenia urodzinowe

Skandaliczny wpis komentatora sportowego po śmierci Stanisława Soyki
NEWS

Skandaliczny wpis komentatora sportowego po śmierci Stanisława Soyki

Zdechły Osa odpowiada Młodemu Dzbanowi dissem: „Za farmazon ro****bię ci karierę”
NEWS

Zdechły Osa odpowiada Młodemu Dzbanowi dissem: „Za farmazon ro****bię ci karierę”

Polecane

CGM
Taylor Swift się zaręczyła

Taylor Swift się zaręczyła

"Twoja nauczycielka angielskiego i nauczyciel W-F-u będą małżeństwem".

2 godziny temu

CGM
Doniu szydzi z Tego Typa Mesa

Doniu szydzi z Tego Typa Mesa

"Jaki zawodnik, taki refleks".

3 godziny temu

CGM
Ilu widzów bawiło się na pierwszej edycji BitterSweet Festivalu? Organizatorzy podali dane

Ilu widzów bawiło się na pierwszej edycji BitterSweet Festivalu? Organ ...

Wśród gwiazd imprezy znaleźli się m.in. Nelly Furtado, Post Malone i Taco Hemingway.

4 godziny temu

CGM
Zdechły Osa odpowiada Młodemu Dzbanowi dissem: „Za farmazon ro****bię ci karierę”

Zdechły Osa odpowiada Młodemu Dzbanowi dissem: „Za farmazon ro** ...

"Pi*****isz jak potłuczony".

4 godziny temu

CGM
Deftones wystąpią w Polsce bez jednego z założycieli. Gorzki komentarz Chino Moreno

Deftones wystąpią w Polsce bez jednego z założycieli. Gorzki komentarz ...

"Wspieramy go. Musimy. Jest naszym przyjacielem".

4 godziny temu

CGM
Marek Kościkiewicz chciał interweniować w sprawie rozstania Anity Lipnickiej z Varius Manx

Marek Kościkiewicz chciał interweniować w sprawie rozstania Anity Lipn ...

Kościkiewicz był wówczas wydawcą grupy.

6 godzin temu