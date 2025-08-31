Szukaj
Balu Brigada zaprasza do swojego „Portalu”

Wyczekiwany debiut grupy już dostępny.

2025.08.31

opublikował:

fot. @zartaberfair

Ta porywająca, pełna emocji i dźwiękowych przygód kolekcja piosenek ukazuje, jak bracia Henry i Pierre Beasleyowie bez najmniejszego problemu przekraczają granice gatunków i ugruntowują pozycję najbardziej wyrazistych głosów na scenie alternatywnego popu. Na płycie znalazły się przełomowe dla duetu single „So Cold” i „Backseat” oraz egzystencjalny popowy hymn, „What Do We Ever Really Know?”. Każdy z nich oferuje wgląd w ewolucję brzmienia zespołu i introspektywne teksty.

Materiał na „Portal” powstawał w Nowym Jorku, Berlinie i rodzinnym mieście braci, w Auckland, a każde z miejsc odcisnęło swoje piętno na muzyce. Od ciężkich, niemal grunge’owych faktur z nowojorskiej sesji, po introspekcyjną energię i sięganie do nowozelandzkich korzeni, duet stworzył brzmienie, które łączy w sobie energię indie rocka z finezją alternatywnego popu i festiwalowymi ambicjami.

Alt-popowy duet Balu Brigada oficjalnie otworzył wrota do swojego… „Portalu”. Właśnie pod tytułem „Portal” ukazał się wyczekiwany debiut formacji.

„Prawdziwa braterska grupa tworząca utwory pełne chwytliwych melodii, które będą krążyć w Twojej głowie przez wiele dni”

Singiel „So Cold” zgromadził już 55 milionów streamów i dotarł na szczyt zestawienia Alternative Airplay notowania Billboardu. Sukces przyszedł z pomocą soundtracku do gry „EA Sports FC 25”, który pomógł w popularyzacji piosenki.

Inne utwory zespołu też poradziły sobie całkiem dobrze, by wspomnieć tylko „Backseat” (ponad 16 milionów streamów i popularność w rozgłośniach radiowych na całym świecie).

Jak to opisał magazyn „i-D”, Balu Brigada to „prawdziwa braterska grupa tworząca utwory pełne chwytliwych melodii, które będą krążyć w Twojej głowie przez wiele dni”. Duet zdobył wiernych fanów dzięki charakterystycznemu połączeniu syntezatorowego groove’u, nostalgicznych gitar i introspektywnych opowieści. Wczesne wydawnictwa stanowiły podwaliny sukcesu, który zapoczątkował viralowy singiel „Designer” (2023).

Kończące się lato duet spędził występując u boku Twenty One Pilots podczas ich trasy Clancy World po Ameryce Północnej, Europie i Australii.

Swoją debiutancką płytą „Portal”, Balu Brigada stworzyli ambitny, płynący z serca materiał, który jest równie osobisty, co uniwersalny – a to dopiero początek.

