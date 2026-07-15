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Bad Bunny w Warszawie w ubraniach polskiej marki. Firma zmieniła nazwę modelu na „Bad Shorts”

Gwiazdor wybrał polskie ubrania na koncert na Narodowym

2026.07.15

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Bad Bunny foto_piotr_tarasewicz-28

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Pierwszy koncert Bad Bunny’ego w Polsce przyniósł nie tylko muzyczne emocje, ale także niespodziewany sukces dla rodzimej branży modowej. Podczas występu na PGE Narodowym w Warszawie światowej sławy portorykański artysta pojawił się w szortach polskiej marki The Odder Side. Reakcja firmy była natychmiastowa – specjalny model otrzymał nową nazwę nawiązującą do pseudonimu gwiazdy.

Bad Bunny wybrał polskie ubrania na koncert w Warszawie

Bad Bunny od lat jest znany nie tylko jako jeden z najpopularniejszych muzyków na świecie, ale także jako artysta mocno związany ze światem mody. Jego stylizacje regularnie przyciągają uwagę fanów oraz mediów, a wybory ubraniowe często stają się modowymi wydarzeniami.

Podczas swojego pierwszego koncertu w Polsce na PGE Narodowym wokalista zaprezentował kilka przygotowanych specjalnie na tę okazję stylizacji. Szczególne zainteresowanie polskich fanów wzbudziły niebieskie sportowe szorty z ortalionu, które okazały się projektem polskiej marki The Odder Side.

The Odder Side zmienia nazwę szortów po występie Bad Bunny’ego

Polska marka szybko zareagowała na pojawienie się swojego produktu na scenie podczas koncertu światowej gwiazdy.

Model, który wcześniej był dostępny jako „Coach Shorts”, został oficjalnie przemianowany na „Bad Shorts”. Nazwa jest bezpośrednim nawiązaniem do pseudonimu Bad Bunny’ego i ma upamiętniać moment, w którym artysta wybrał polski projekt podczas występu w Warszawie.

Firma poinformowała o zmianie za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując materiał potwierdzający, że wokalista miał na sobie właśnie ich produkt.

Szorty Bad Bunny’ego wyprzedały się błyskawicznie

Pojawienie się Bad Bunny’ego w ubraniach The Odder Side natychmiast przełożyło się na zainteresowanie produktem.

Po ogłoszeniu, że artysta wystąpił w modelu polskiej marki, szorty szybko zniknęły ze strony internetowej producenta. Dla rodzimego brandu to ogromne wyróżnienie i przykład tego, jak jeden występ globalnej gwiazdy może wpłynąć na popularność konkretnego produktu.

Polska moda coraz częściej pojawia się na światowych scenach

Wybór ubrań The Odder Side przez Bad Bunny’ego pokazuje rosnącą pozycję polskich marek na międzynarodowym rynku mody.

Marka została założona przez Justynę Przygońską i Brygidę Handzelewicz-Wacławek i od lat buduje swoją rozpoznawalność dzięki minimalistycznym projektom oraz charakterystycznemu podejściu do mody.

Obecność polskiego projektu w stylizacji jednej z największych gwiazd światowej muzyki jest ważnym momentem dla krajowej branży fashion.

Nie tylko Bad Bunny. The Odder Side także przed koncertem pojawiło się na scenie

Okazuje się, że podczas warszawskiego koncertu Bad Bunny’ego ubrania The Odder Side pojawiły się nie tylko w stylizacji głównego artysty.

Projekty polskiej marki mieli na sobie również muzycy z zespołu Chuwi, który wystąpił jako support przed koncertem portorykańskiej gwiazdy.

Dzięki temu marka była obecna na jednej z największych muzycznych scen w Polsce tego roku.

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