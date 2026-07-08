Artyści stają w obronie Yungbluda

Yungblud opublikował emocjonalny wpis po swoim występie na BludFest 2026 w Czechach. Artysta przyznał, że od dłuższego czasu zmaga się z trudnymi emocjami i po zejściu ze sceny przeżył załamanie.
Muzyk wyjaśnił, że zdecydował się pokazać fanom swoją wrażliwość nie po to, by zdobywać rozgłos, ale aby szczerze opowiedzieć o tym, z czym mierzy się na co dzień.
„Miałem załamanie po koncercie”
Dominic Harrison, bo tak naprawdę nazywa się Yungblud, przyznał, że po zakończeniu koncertu początkowa euforia bardzo szybko ustąpiła miejsca silnym emocjom.
Jak napisał, około 20 minut po występie, gdy został sam, przeżył załamanie. Dodał również, że tempo współczesnego przemysłu muzycznego sprawia, iż artyści nie mają czasu na przeżywanie sukcesów i przetwarzanie własnych emocji.
Fala wsparcia od gwiazd muzyki i show-biznesu
Pod wpisem Yungbluda pojawiły się setki komentarzy, w tym wiele od znanych artystów.
Paloma Faith napisała, że obecny świat jest pełen niesprawiedliwości i trudno zachować emocjonalną równowagę. Aktorka Alyssa Milano podziękowała mu za szczerość, podkreślając, że jego otwartość może pomóc wielu ludziom.
Wsparcie okazali także SZA, prezenter BBC Radio 1 Jamie Laing oraz zespół Reverend And The Makers.
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Muzycy metalowi bronią Yungbluda przed zarzutami
W ostatnich miesiącach w sieci pojawiały się komentarze sugerujące, że Yungblud jest tzw. „industry plant”, czyli artystą sztucznie wykreowanym przez branżę muzyczną.
Na te zarzuty stanowczo zareagowali doświadczeni muzycy metalowi.
Gary Holt ze Slayer i Exodus stwierdził, że występ Yungbluda podczas koncertu „Back To The Beginning” udowodnił jego autentyczność i talent. Z kolei Scott Ian z Anthrax przyznał, że obserwował jego wykonanie utworu „Changes” zza kulis i nie ma wątpliwości, że artysta zapracował na swój sukces.
„Zasłużyłeś na wszystko, co osiągnąłeś” – napisał Scott Ian.
Przełomowy rok dla Yungbluda
2026 rok jest wyjątkowo udany dla brytyjskiego wokalisty. Yungblud wydał dwuczęściowy projekt „Idols”, zdobył swoją pierwszą nagrodę Grammy w kategorii Best Rock Performance oraz kontynuuje światową trasę koncertową.
Podczas występów często podkreśla znaczenie swojej społeczności fanów i nie ukrywa, że szczerość oraz autentyczność są dla niego najważniejszymi wartościami.
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