CGM

Artyści stają w obronie Yungbluda

Muzyk poruszył fanów szczerym wyznaniem

2026.07.08

opublikował:

Yungblud-2022-test

Yungblud opublikował emocjonalny wpis po swoim występie na BludFest 2026 w Czechach. Artysta przyznał, że od dłuższego czasu zmaga się z trudnymi emocjami i po zejściu ze sceny przeżył załamanie.

Muzyk wyjaśnił, że zdecydował się pokazać fanom swoją wrażliwość nie po to, by zdobywać rozgłos, ale aby szczerze opowiedzieć o tym, z czym mierzy się na co dzień.

„Miałem załamanie po koncercie”

Dominic Harrison, bo tak naprawdę nazywa się Yungblud, przyznał, że po zakończeniu koncertu początkowa euforia bardzo szybko ustąpiła miejsca silnym emocjom.

Jak napisał, około 20 minut po występie, gdy został sam, przeżył załamanie. Dodał również, że tempo współczesnego przemysłu muzycznego sprawia, iż artyści nie mają czasu na przeżywanie sukcesów i przetwarzanie własnych emocji.

Fala wsparcia od gwiazd muzyki i show-biznesu

Pod wpisem Yungbluda pojawiły się setki komentarzy, w tym wiele od znanych artystów.

Paloma Faith napisała, że obecny świat jest pełen niesprawiedliwości i trudno zachować emocjonalną równowagę. Aktorka Alyssa Milano podziękowała mu za szczerość, podkreślając, że jego otwartość może pomóc wielu ludziom.

Wsparcie okazali także SZA, prezenter BBC Radio 1 Jamie Laing oraz zespół Reverend And The Makers.

 

Muzycy metalowi bronią Yungbluda przed zarzutami

W ostatnich miesiącach w sieci pojawiały się komentarze sugerujące, że Yungblud jest tzw. „industry plant”, czyli artystą sztucznie wykreowanym przez branżę muzyczną.

Na te zarzuty stanowczo zareagowali doświadczeni muzycy metalowi.

Gary Holt ze Slayer i Exodus stwierdził, że występ Yungbluda podczas koncertu „Back To The Beginning” udowodnił jego autentyczność i talent. Z kolei Scott Ian z Anthrax przyznał, że obserwował jego wykonanie utworu „Changes” zza kulis i nie ma wątpliwości, że artysta zapracował na swój sukces.

„Zasłużyłeś na wszystko, co osiągnąłeś” – napisał Scott Ian.

Przełomowy rok dla Yungbluda

2026 rok jest wyjątkowo udany dla brytyjskiego wokalisty. Yungblud wydał dwuczęściowy projekt „Idols”, zdobył swoją pierwszą nagrodę Grammy w kategorii Best Rock Performance oraz kontynuuje światową trasę koncertową.

Podczas występów często podkreśla znaczenie swojej społeczności fanów i nie ukrywa, że szczerość oraz autentyczność są dla niego najważniejszymi wartościami.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by YUNGBLUD (@yungblud)

 

 

Tagi


Popularne newsy

Popek Gromda Insta
NEWS

Natan Marcoń ujawnił za jaką sumę Popek sprzedał swojego Instagrama. Suma zaskakuje

The Roots
NEWS

The Roots zagrają dzisiaj w Progersji

Dj Frodo FB 2026
NEWS

DJ Malika Montany ostro o rzezi Wolyńskiej: „Pamiętajcie kogo należy jeb*ć, nie słuchajcie skurw*synow z telewizora”

Lauren Bennett IG
NEWS

Lauren Bennett nie żyje. Wokalistka znana z hitu LMFAO „Party Rock Anthem” miała 37 lat

Florence And The Machine fot. P. Tarasewicz
NEWS

Które gwiazdy Open’era skorzystały z prywatnych odrzutowów? Rekordzista zapłacił 750 tysięcy za lot w jedną stronę

coolio
NEWS

Coolio zostawił ogromne długi po śmierci. Ujawniono szczegóły majątku rapera

Duffy
NEWS

Duffy wróciła na scenę po 15 latach. Pierwszy raz od czasu jak została porwana, odurzona i przetrzymywana wbrew swojej woli

Polecane

CGM
Hailey Bieber Skims

Hailey Bieber świętuje 8. rocznicę zaręczyn z Justinem Bieberem. Pokaz ...

Hailey Bieber opublikowała wyjątkową fotografię z mężem

26 minut temu

CGM
OASIS ADIDAS

Liam Gallagher gotowy zaśpiewać „Wonderwall” na finale mun ...

"Wonderwall" hymnem reprezentacji Anglii na mundialu

2 godziny temu

CGM
diddy-1180x664

Córki Diddy’ego ruszają z własną marką odzieżową. „Jestem ...

Jessie i D'Lila Combs stworzyły własny brand

3 godziny temu

CGM
Alabama Shakes official ok

Alabama Shakes wracają z nowym albumem po 11 latach. „I Must Be ...

Zespół zapowiedział pierwszy album od ponad dekady

4 godziny temu

CGM
U2 2023

U2 powraca z nową muzyką. „Street of Dreams” pierwszym sin ...

Zaspół zaprezentował pierwszy utwór z nowej płyty

5 godzin temu

CGM
Foo Fighters Dave Grohl fot. P. Tarasewicz / CGM.pl

Dave Grohl wskazał „idealny album”. Frontman Foo Fighters ...

Muzyk wybrał perfekcyjną płytę w historii muzyki

6 godzin temu