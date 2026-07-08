Artyści stają w obronie Yungbluda

Yungblud opublikował emocjonalny wpis po swoim występie na BludFest 2026 w Czechach. Artysta przyznał, że od dłuższego czasu zmaga się z trudnymi emocjami i po zejściu ze sceny przeżył załamanie.

Muzyk wyjaśnił, że zdecydował się pokazać fanom swoją wrażliwość nie po to, by zdobywać rozgłos, ale aby szczerze opowiedzieć o tym, z czym mierzy się na co dzień.

„Miałem załamanie po koncercie”

Dominic Harrison, bo tak naprawdę nazywa się Yungblud, przyznał, że po zakończeniu koncertu początkowa euforia bardzo szybko ustąpiła miejsca silnym emocjom.

Jak napisał, około 20 minut po występie, gdy został sam, przeżył załamanie. Dodał również, że tempo współczesnego przemysłu muzycznego sprawia, iż artyści nie mają czasu na przeżywanie sukcesów i przetwarzanie własnych emocji.

Fala wsparcia od gwiazd muzyki i show-biznesu

Pod wpisem Yungbluda pojawiły się setki komentarzy, w tym wiele od znanych artystów.

Paloma Faith napisała, że obecny świat jest pełen niesprawiedliwości i trudno zachować emocjonalną równowagę. Aktorka Alyssa Milano podziękowała mu za szczerość, podkreślając, że jego otwartość może pomóc wielu ludziom.

Wsparcie okazali także SZA, prezenter BBC Radio 1 Jamie Laing oraz zespół Reverend And The Makers.