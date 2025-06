Amerykańskiej gwieździe w trakcie występu wypadły zęby

fot. mat. pras.

Były takie czasy, kiedy LeAnn Rimes cieszyła się sporą popularnością na całym świecie. Jej płyty wydawane na przełomie wieków, choćby „Sittin’ on Top of the World” czy „Twisted Angel”. Z czasem jej kariera poza Stanami Zjednoczonymi trochę przygasła. W ojczyźnie wokalistka nadal ma spore grono fanów, dla których gra koncerty. A na tych koncertach bywa, że dzieją się nietypowe rzeczy.

Podczas niedawnego występu w Waszyngtonie, w trakcie wykonywania utworu „One Way Ticket”, artystka… straciła zęby. Wokalistka opowiedziała o tym niecodziennym zdarzeniu w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

– Jeśli śledzicie moją karierę, wiecie, że miałam wiele operacji dentystycznych. Z przodu mam mostek, który wypadł mi w czasie śpiewania piosenki – powiedziała gwiazda.

Artystka nie zraziła się wypadkiem i kontynuowała koncert

– Nic innego nie mogłam zrobić. Miałam dwa wyjścia. Mogłam zejść ze sceny albo trzymać moje zęby i śpiewać dalej. Co jakiś czas dociskałam mostek na swoje miejsce i po prostu śpiewałam. Można kontynuować występ nawet w samym środku tak krępującej sytuacji. Po prostu nie możesz niczego udawać. Zdarzyło się to po raz pierwszy w mojej karierze i mam nadzieję, że również po raz ostatni – mówiła wokalistka.

Rimes ma także przesłanie do fanów, którzy byli na feralnym koncercie.

– Jeśli złapiecie moje zęby, proszę, przynieście mi je z powrotem – śmiała się gwiazda.

