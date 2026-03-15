Ambasada Hiszpanii w Wielkiej Brytanii trolluje Morissey’a

Morrissey odwołał swój występ w Palau de les Arts Reina Sofía w Walencji, tłumacząc to “brakiem snu” spowodowanym hałasem festiwalu Las Fallas. Morrissey, znany z częstego odwoływania i przekładania koncertów, miał podróżować samochodem z Mediolanu i narzekał, że szum fajerwerków, głośne techno oraz megafony uniemożliwiły mu odpoczynek w hotelu.
Jego zespół ostrzegł wcześniej fanów:
„Doświadczenie to pozostawiło Morrisseya w stanie katatonicznym. Prosimy sprawdzić, czy koncert w dzisiejszych okolicznościach jest możliwy.”
Ostatecznie koncert został odwołany, a sam artysta określił pobyt w okolicy Plaza Manises jako „nieopisane piekło”, dodając: „Odzyskanie sił zajmie mi rok. I to nie jest przesada.”
Ambasada Hiszpanii reaguje z humorem
Po szerokiej krytyce w mediach społecznościowych, ambasada Hiszpanii w Wielkiej Brytanii dołączyła do żartów na temat całej sytuacji.
Na X opublikowali nagranie z festiwalu Las Fallas, pokazujące wybuchy fajerwerków, z podpisem:
„Festiwal Fallas w Walencji się rozpoczął, a my mamy już pierwszą ofiarę. Morrissey odwołał koncert, bo nie mógł spać.”
Dodatkowo nawiązali do jednej z największych piosenek The Smiths:
„Fallas to hałas, fajerwerki… i światło, które nigdy nie gaśnie! Cieszcie się dzisiejszą mascletá!”
Problemy Morrisseya na trasie koncertowej
To już szósty odwołany koncert Morrisseya na bieżącej trasie – wcześniej zrezygnował z występów w:
-
St. Petersburgu
-
Florydzie
-
San Diego
-
St. Louis
-
Atlancie
Według serwisów śledzących koncerty, wskaźnik odwołań artysty wynosi obecnie 24%. Dodatkowo jeden koncert w Kalifornii został przełożony z powodu negatywnej reakcji na lek na receptę.
The Fallas festival in Valencia has already begun, and we have had our first casualty. Morrissey has cancelled his show because he couldn’t sleep.
Fallas is noise 🙉 , fireworks🎆… and there is a light that never goes out! 😎
Enjoy today’s mascletá! pic.twitter.com/uWklV2NDMp
— Embassy of Spain UK (@EmbSpainUK) March 12, 2026