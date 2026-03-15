Ambasada Hiszpanii w Wielkiej Brytanii trolluje Morissey’a

2026.03.15

Morrissey odwołał swój występ w Palau de les Arts Reina Sofía w Walencji, tłumacząc to “brakiem snu” spowodowanym hałasem festiwalu Las Fallas. Morrissey, znany z częstego odwoływania i przekładania koncertów, miał podróżować samochodem z Mediolanu i narzekał, że szum fajerwerków, głośne techno oraz megafony uniemożliwiły mu odpoczynek w hotelu.

Jego zespół ostrzegł wcześniej fanów:

„Doświadczenie to pozostawiło Morrisseya w stanie katatonicznym. Prosimy sprawdzić, czy koncert w dzisiejszych okolicznościach jest możliwy.”

Ostatecznie koncert został odwołany, a sam artysta określił pobyt w okolicy Plaza Manises jako „nieopisane piekło”, dodając: „Odzyskanie sił zajmie mi rok. I to nie jest przesada.”

Ambasada Hiszpanii reaguje z humorem

Po szerokiej krytyce w mediach społecznościowych,  ambasada Hiszpanii w Wielkiej Brytanii dołączyła do żartów na temat całej sytuacji.

Na X opublikowali nagranie z festiwalu Las Fallas, pokazujące wybuchy fajerwerków, z podpisem:

„Festiwal Fallas w Walencji się rozpoczął, a my mamy już pierwszą ofiarę. Morrissey odwołał koncert, bo nie mógł spać.”

Dodatkowo nawiązali do jednej z największych piosenek The Smiths:

„Fallas to hałas, fajerwerki… i światło, które nigdy nie gaśnie! Cieszcie się dzisiejszą mascletá!”

Problemy Morrisseya na trasie koncertowej

To już szósty odwołany koncert Morrisseya na bieżącej trasie – wcześniej zrezygnował z występów w:

  • St. Petersburgu

  • Florydzie

  • San Diego

  • St. Louis

  • Atlancie

Według serwisów śledzących koncerty, wskaźnik odwołań artysty wynosi obecnie 24%. Dodatkowo jeden koncert w Kalifornii został przełożony z powodu negatywnej reakcji na lek na receptę.

