Alberto wraca do klatki FAME MMA

fot. mat. pras.

Alberto ponownie pojawi się w klatce FAME MMA. Raper został ogłoszony uczestnikiem turnieju S-Class podczas gali Fame 29, która odbędzie się 24 stycznia 2026 roku w Tarnowie. Zawodnik nie ukrywa ambicji i już teraz zapowiada walkę o kolejne zwycięstwo.

Turniej S-Class – najwyższy poziom rywalizacji

Turniej S-Class to jedna z najbardziej wymagających formuł w federacji FAME MMA. Biorą w nim udział zawodnicy o dużym doświadczeniu, sile fizycznej i odporności psychicznej. Alberto nie jest nowicjuszem w tej formule – w przeszłości udowodnił, że turnieje to jego specjalność.

Na swoim koncie ma już zwycięstwo w Underground Championship, a także bardzo głośny triumf w Golden Tournament, gdzie wyeliminował Normana Parke’a. Te sukcesy sprawiły, że jego nazwisko na stałe zapisało się w historii freak fightów w Polsce.

Alberto pewny siebie przed Fame 29

Przed nadchodzącą galą Alberto nie kryje pewności siebie. W mediach społecznościowych zapowiedział, że każdy kolejny turniej oznacza wyższy poziom sportowy i większe wyzwania. Raper jasno daje do zrozumienia, że celuje wyłącznie w zwycięstwo.

Jego słowa szybko obiegły internet i wywołały poruszenie wśród fanów oraz typerów, którzy już teraz zastanawiają się, jak potoczy się turniej S-Class na Fame 29.

Fame 29 w Tarnowie – czego się spodziewać?

Gala Fame 29 zapowiada się jako jedno z najważniejszych wydarzeń początku 2026 roku w świecie freak fightów. Turniej S-Class z udziałem Alberto to gwarancja widowiskowych starć, dużych emocji i sportowej intensywności. Tarnów na jeden wieczór stanie się centrum mieszanych sztuk walki i show-biznesu.

Czy Alberto po raz kolejny udowodni, że turnieje są jego domeną? Odpowiedź poznamy już 24 stycznia 2026 roku.