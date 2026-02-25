Alberto pomści brata? Ogłoszono jego nową walkę na Fame 30

Alberto, znany jako „Afrykańska Maczeta”, wraca do oktagonu. Organizacja Fame MMA ogłosiła jego kolejną walkę podczas jubileuszowej gali Fame 30: Icons. Wiele wskazuje na to, że to starcie będzie miało dla niego osobisty wymiar.

Nowa walka Alberta na Fame 30

Podczas gali Fame 30: Icons, która odbędzie się 21 marca w PreZero Arenie w Gliwicach, Alberto zmierzy się z Maksymilianem „Wiewiórem” Wiewiórką. Pojedynek odbędzie się w formule MMA i zaplanowany jest na trzy rundy.

To zestawienie budzi duże emocje wśród fanów freak fightów. Alberto nie ukrywa, że ponownie przyjął warunki MMA, mimo że wielu uważa stójkę za jego najmocniejszą stronę. Jak sam zapowiedział:

„Zawsze idę im na rękę, bo się boją mojej stójki, więc stawiają warunki, a ja kolejny raz się nie cofam, bo rozwijam umiejętności, więc MMA, panowie, MMA.”

Czy Alberto chce pomścić brata?

Dodatkowego smaczku całej sytuacji dodaje fakt, że trzy lata temu z tym samym rywalem walczył jego brat – Josef Bratan. W mediach społecznościowych szybko pojawiły się komentarze sugerujące, że nowa walka Alberta może być próbą symbolicznego „rewanżu”.

Kim jest rywal Alberta?

Maksymilian „Wiewiór” Wiewiórka to jeden z najbardziej doświadczonych zawodników federacji Fame MMA. Ma na koncie mistrzowskie pasy organizacji i opinię twardego, dobrze przygotowanego fightera.

Fame 30: jubileuszowa gala z mocną kartą walk

Gala Fame 30: Icons ma być wyjątkowym wydarzeniem w historii federacji. Organizatorzy zapowiadają mocną kartę walk i powroty znanych nazwisk. W tym kontekście pojedynek Alberto z Wiewiórem jest jednym z najmocniejszych punktów programu.