CGM

Alberto pomści brata? Ogłoszono jego nową walkę na Fame 30

Fame MMA ogłosiła kolejną walkę podczas jubileuszowej gali Fame 30: Icons

2026.02.25

opublikował:

Alberto pomści brata? Ogłoszono jego nową walkę na Fame 30

Alberto, znany jako „Afrykańska Maczeta”, wraca do oktagonu. Organizacja Fame MMA ogłosiła jego kolejną walkę podczas jubileuszowej gali Fame 30: Icons. Wiele wskazuje na to, że to starcie będzie miało dla niego osobisty wymiar.

Nowa walka Alberta na Fame 30

Podczas gali Fame 30: Icons, która odbędzie się 21 marca w PreZero Arenie w Gliwicach, Alberto zmierzy się z Maksymilianem „Wiewiórem” Wiewiórką. Pojedynek odbędzie się w formule MMA i zaplanowany jest na trzy rundy.

To zestawienie budzi duże emocje wśród fanów freak fightów. Alberto nie ukrywa, że ponownie przyjął warunki MMA, mimo że wielu uważa stójkę za jego najmocniejszą stronę. Jak sam zapowiedział:

„Zawsze idę im na rękę, bo się boją mojej stójki, więc stawiają warunki, a ja kolejny raz się nie cofam, bo rozwijam umiejętności, więc MMA, panowie, MMA.”

Czy Alberto chce pomścić brata?

Dodatkowego smaczku całej sytuacji dodaje fakt, że trzy lata temu z tym samym rywalem walczył jego brat – Josef Bratan. W mediach społecznościowych szybko pojawiły się komentarze sugerujące, że nowa walka Alberta może być próbą symbolicznego „rewanżu”.

Kim jest rywal Alberta?

Maksymilian „Wiewiór” Wiewiórka to jeden z najbardziej doświadczonych zawodników federacji Fame MMA. Ma na koncie mistrzowskie pasy organizacji i opinię twardego, dobrze przygotowanego fightera.

Fame 30: jubileuszowa gala z mocną kartą walk

Gala Fame 30: Icons ma być wyjątkowym wydarzeniem w historii federacji. Organizatorzy zapowiadają mocną kartę walk i powroty znanych nazwisk. W tym kontekście pojedynek Alberto z Wiewiórem jest jednym z najmocniejszych punktów programu.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by FAME MMA (@famemmatv)

Tagi


Popularne newsy

Miuosh żegna się ze sceną: „Rapować już nie będę”
NEWS

Miuosh żegna się ze sceną: „Rapować już nie będę”

Bestsellery Empiku 2025: Dawid Podsiadło triumfuje, Pezet zwycięzcą w kategorii rapowej
NEWS

Bestsellery Empiku 2025: Dawid Podsiadło triumfuje, Pezet zwycięzcą w kategorii rapowej

Dawid Podsiadło ze smutnym wyznaniem podczas Bestsellerów Empiku, które szybko zdementował
NEWS

Dawid Podsiadło ze smutnym wyznaniem podczas Bestsellerów Empiku, które szybko zdementował

23-letni raper nie żyje. Luci4 zmarł w domu swojego przyjaciela
NEWS

23-letni raper nie żyje. Luci4 zmarł w domu swojego przyjaciela

Nicki Minaj dziękuje Donald Trump za podpisaną Biblię. „Najbardziej znaczący prezent”
NEWS

Nicki Minaj dziękuje Donald Trump za podpisaną Biblię. „Najbardziej znaczący prezent”

Doda nominowana do Biologicznej Bzdury Roku 2025
NEWS

Doda nominowana do Biologicznej Bzdury Roku 2025

Daft Punk uczcili pięciolecie rozstania nowym teledyskiem do „Human After All”
NEWS

Daft Punk uczcili pięciolecie rozstania nowym teledyskiem do „Human After All”

Polecane

CGM
Elżbieta Zapendowska chwali Krzysztof Zalewski: „Bardzo długa droga, ale to jest inteligentny chłopak”

Elżbieta Zapendowska chwali Krzysztof Zalewski: „Bardzo długa droga, a ...

Zapendowska nadal śledzi polską scenę muzyczną

4 godziny temu

CGM
Roksana Węgiel jurorką preselekcji do Eurowizji 2026. Ale nie w Polsce

Roksana Węgiel jurorką preselekcji do Eurowizji 2026. Ale nie w Polsce

"Jestem ciekawa, co uczestnicy tych preselekcji przygotują"

4 godziny temu

CGM
Metallica pierwszym metalowym zespołem z rezydenturą w Sphere w Las Vegas

Metallica pierwszym metalowym zespołem z rezydenturą w Sphere w Las Ve ...

Ogłoszenie robi furorę

4 godziny temu

CGM
Kanye West i Bianca Censori podjęli terapię małżeńską. „Zgodziła się dać jeszcze jedną szansę”

Kanye West i Bianca Censori podjęli terapię małżeńską. „Zgodziła się d ...

Leczenie na Majorce

4 godziny temu

FOTO
Tak było za kulisami Bestsellerów Empiku

Tak było za kulisami Bestsellerów Empiku

Sprawdźcie co działo się na backstage'u wczorajszej gali

4 godziny temu

CGM
Dawid Podsiadło ze smutnym wyznaniem podczas Bestsellerów Empiku, które szybko zdementował

Dawid Podsiadło ze smutnym wyznaniem podczas Bestsellerów Empiku, któr ...

"Przestawałem wierzyć w sens tego, co robię, ale też w sens w ogóle"

15 godzin temu