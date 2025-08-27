Szukaj
Afera wokół KPO. Zespół Poparzeni Kawą Trzy tłumaczy się z 153 tysięcy złotych dofinansowania

2025.08.27

Kolejna odsłona dofinansowań z Krajowego Planu Odbudowy wzbudziła falę kontrowersji. Na liście beneficjentów znalazł się zespół Poparzeni Kawą Trzy, który otrzymał ponad 153 tys. zł wsparcia. Po medialnych doniesieniach muzycy zdecydowali się na oficjalne oświadczenie, w którym wyjaśniają, na co przeznaczą środki.

 

Kontrowersje wokół KPO

Na początku sierpnia ujawniono mapę projektów, które uzyskały dotacje w ramach KPO. Już wtedy pojawiły się informacje o nietypowych wydatkach w sektorze HoReCa – m.in. na jachty, sauny czy platformy do gry w brydża. Sprawa szybko wywołała reakcję rządu, prokuratury i Komisji Europejskiej.

Kiedy resort kultury ogłosił wyniki drugiego naboru dla sektora kultury, pojawiły się kolejne wątpliwości. Największe emocje wzbudziło właśnie dofinansowanie zespołu Poparzeni Kawą Trzy, które miało zostać przeznaczone na „innowacyjny koncert hybrydowy z mentoringiem debiutantów i transmisją online”.

Poparzeni Kawą Trzy: „Informacje są nieprawdziwe”

Muzycy zdecydowali się odpowiedzieć na zarzuty. W oświadczeniu podkreślili:

„Po pierwsze – NIE JEST PRAWDĄ, że spółka Poparzeni Kawą Trzy została założona tuż przed naborem wniosków tylko po to, aby uzyskać środki z KPO. Spółkę faktycznie powołaliśmy w czerwcu 2024 roku, po śmierci naszego przyjaciela i saksofonisty Mariana Hilli, który prowadził wszystkie sprawy formalne zespołu. Zespół istnieje od 20 lat, a powstanie spółki było koniecznością, by móc podpisywać umowy i realizować zobowiązania koncertowe w trakcie trasy. (…) Informacje sugerujące, że spółka powstała wyłącznie w celu udziału w konkursie, są więc NIEPRAWDZIWE i wprowadzają opinię publiczną w błąd” – zaznaczyli.

Na co pójdą pieniądze z KPO?

Muzycy zapewniają, że środki nie trafią bezpośrednio do nich, lecz zostaną przeznaczone na organizację cyklicznego wydarzenia w warszawskim Palladium:

„Po drugie – środki, o których mowa (153 tys. zł), NIE SĄ PIENIĘDZMI DLA CZŁONKÓW ZESPOŁU, tylko na organizację koncertu, który odbywa się cyklicznie od blisko 20 lat. To wydarzenie jest bezpłatne dla publiczności i co roku gromadzi około tysiąca osób. Zawsze zapraszamy na nie młode, debiutujące zespoły, dając im szansę zaprezentowania się na dużej scenie obok artystów znanych i cenionych” – tłumaczą Poparzeni Kawą Trzy.

Szczegółowe koszty wydarzenia

W dalszej części oświadczenia zespół wyliczył wydatki, które musi ponieść: wynajem sali i sprzętu, opłacenie techniki i obsługi, honoraria dla artystów, transmisję online oraz koszty podróży i noclegów. Jak podkreślają, „Dofinansowanie z KPO pozwala nam zrealizować koncert w formule, która daje publiczności darmowy dostęp i umożliwia dalsze wspieranie młodych talentów”.

 

 

