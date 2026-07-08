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Adam Sandler udzielił Taylor Swift i Travisowi Kelce wyjątkowej rady podczas ślubu. Andy Reid zdradził szczegóły

Adam Sandler poprowadził ceremonię ślubną Taylor Swift 

2026.07.08

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Taylor Swift x Travis Kelce

fot. Instagram / @taylorswift

Ślub Taylor Swift i Travisa Kelce był jednym z najbardziej komentowanych wydarzeń tego roku. Gwiazdorska ceremonia odbyła się 3 lipca w Madison Square Garden w Nowym Jorku, a prowadzącym uroczystość został Adam Sandler.

Teraz kulisy wydarzenia zdradził Andy Reid, trener Kansas City Chiefs, który opowiedział o radzie, jaką aktor i komik przekazał świeżo upieczonym małżonkom.

„Całuj ją przy każdej okazji” – rada Adama Sandlera

Według Andy’ego Reida Adam Sandler podczas ceremonii przekazał Taylor Swift i Travisowi Kelce prostą, ale wyjątkowo ważną wskazówkę dotyczącą małżeństwa.

Aktor miał powiedzieć parze, aby okazywali sobie uczucia każdego dnia i korzystali z każdej okazji do bliskości.

Andy Reid przyznał, że ta rada zrobiła na nim duże wrażenie i określił ją jako niezwykle wzruszającą w swojej prostocie.

Andy Reid o związku Taylor Swift i Travisa Kelce

Trener Kansas City Chiefs podkreślił również, że miał okazję obserwować rozwój relacji Taylor Swift i Travisa Kelce od początku ich związku w 2023 roku.

Jego zdaniem para, mimo że pochodzi z zupełnie różnych światów, stworzyła silną i autentyczną więź.

Reid zaznaczył, że najważniejszym elementem ich relacji jest szczere uczucie oraz wzajemne wsparcie.

Gwiazdorska lista gości na ślubie Swift i Kelce

Ceremonia Taylor Swift i Travisa Kelce zgromadziła wiele znanych osobistości. Wśród gości znaleźli się m.in. Ed Sheeran, Selena Gomez, Jack Antonoff, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Zoë Kravitz, Hugh Grant, Dakota Johnson, Jessica Chastain oraz członkowie zespołu Haim.

Podczas uroczystości wystąpili także Paul McCartney i Stevie Nicks.

Para zdecydowała się na nietypowe rozwiązanie – nie było klasycznych druhen ani drużbów. Brat Taylor Swift, Austin Swift, pełnił funkcję „Man of Honour”, natomiast brat Travisa Kelce, Jason Kelce, został świadkiem pana młodego.

Taylor Swift i Travis Kelce wsparli organizacje charytatywne

Przed ślubem para przekazała również 26 milionów dolarów na rzecz 20 organizacji charytatywnych działających w Stanach Zjednoczonych.

Choć wiele szczegółów ceremonii pozostaje prywatnych, kolejne informacje dotyczące ślubu Taylor Swift i Travisa Kelce wzbudzają ogromne zainteresowanie fanów na całym świecie.

 

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