A$AP Rocky o gigancie rapu: „Jest czarnoskórym terapeutą”

fot. mat. pras.

W życiu A$AP Rocky’ego ostatnio dużo się dzieje. Po pierwsze, najważniejsze – kilka dni temu raper i Rihanna powitali na świecie swoje trzecie dziecko. Ponadto artysta cały czas pracuje nad krążkiem „Don’t Be Dumb”, który promują już cztery single, ale mimo to nadal nie wiemy, kiedy wydawnictwo ujrzy światło dzienne. Ponadto 10 października na ekrany trafi film „If I Had Legs I’d Kick You”, w którym raper gra jedną z głównych ról.

Rocky nie ufa terapeutom

W promującym film wywiadzie dla „Elle” Rocky podjął ważny temat psychoterapii. Artysta wyznał, że nie ufa terapeutom z dwóch powodów – jednym jest kolor skóry, drugim… niemożliwość wczucia się w jego problemy.

– Jeśli nie mamy takich samych doświadczeń, po co mam opowiadać im o swoich problemach? Po to, żeby powiedzieli: „OK, jak się z tym czujesz”? – ironizuje raper. Artysta ma jednak jedną osobę w branży, którą postrzega jako swego rodzaju terapeutę. Kogo?

– Myślę, że Jay-Z jest takim czarnoskórym terapeutą. Wiele osób przychodzi do niego ze swoimi problemami – ocenia A$AP Rocky.