Szukaj
CGM

A$AP Rocky o gigancie rapu: „Jest czarnoskórym terapeutą”

"Ludzie przychodzą do niego ze swoimi problemami".

2025.09.25

opublikował:

A$AP Rocky o gigancie rapu: „Jest czarnoskórym terapeutą”

fot. mat. pras.

W życiu A$AP Rocky’ego ostatnio dużo się dzieje. Po pierwsze, najważniejsze – kilka dni temu raper i Rihanna powitali na świecie swoje trzecie dziecko. Ponadto artysta cały czas pracuje nad krążkiem „Don’t Be Dumb”, który promują już cztery single, ale mimo to nadal nie wiemy, kiedy wydawnictwo ujrzy światło dzienne. Ponadto 10 października na ekrany trafi film „If I Had Legs I’d Kick You”, w którym raper gra jedną z głównych ról.

Rocky nie ufa terapeutom

W promującym film wywiadzie dla „Elle” Rocky podjął ważny temat psychoterapii. Artysta wyznał, że nie ufa terapeutom z dwóch powodów – jednym jest kolor skóry, drugim… niemożliwość wczucia się w jego problemy.

Jeśli nie mamy takich samych doświadczeń, po co mam opowiadać im o swoich problemach? Po to, żeby powiedzieli: „OK, jak się z tym czujesz”? – ironizuje raper. Artysta ma jednak jedną osobę w branży, którą postrzega jako swego rodzaju terapeutę. Kogo?

– Myślę, że Jay-Z jest takim czarnoskórym terapeutą. Wiele osób przychodzi do niego ze swoimi problemami – ocenia A$AP Rocky.

Tagi


Popularne newsy

Ten Typ Mes ponownie uderza w Tedego
NEWS

Ten Typ Mes ponownie uderza w Tedego

Polacy nie chcą iść na wojnę. Pih proponuje inny sposób na obronę kraju
NEWS

Polacy nie chcą iść na wojnę. Pih proponuje inny sposób na obronę kraju

Polski raper musiał odwołać koncert, ponieważ właściciel klubu pojechał na wakacje
NEWS

Polski raper musiał odwołać koncert, ponieważ właściciel klubu pojechał na wakacje

Oliwka Brazil: „Musiałam urodzić lame raperki, donosiłam ciążę”
NEWS

Oliwka Brazil: „Musiałam urodzić lame raperki, donosiłam ciążę”

Taylor Swift jest w poważnym niebezpieczeństwie?
NEWS

Taylor Swift jest w poważnym niebezpieczeństwie?

Rihanna i A$AP Rocky zostali rodzicami po raz trzeci
NEWS

Rihanna i A$AP Rocky zostali rodzicami po raz trzeci

Jak doszło do udziału Quebonafide (właściwie Jakuba Grabowskiego) w Bitwie o Południe?
NEWS

Jak doszło do udziału Quebonafide (właściwie Jakuba Grabowskiego) w Bitwie o Południe?

Polecane

CGM
Mielzky: „To nie matcha rap, to jest Ice Cube i Ice-T”

Mielzky: „To nie matcha rap, to jest Ice Cube i Ice-T”

Raper nadaje z Nowego Jorku.

16 sekund temu

CGM
Afera z kiss cam Coldplay to istna telenowela. Mąż kochanki CEO Astromera także był na tym koncercie… z kochanką

Afera z kiss cam Coldplay to istna telenowela. Mąż kochanki CEO Astrom ...

Coraz ciekawiej wokół tej sytuacji.

3 godziny temu

CGM
Kosior, Okekel i Młody Kamil z nowym singlem “5 GWIAZDEK”

Kosior, Okekel i Młody Kamil z nowym singlem “5 GWIAZDEK”

Startuje preorder albumu "ARROGANT RADIO".

4 godziny temu

CGM
Oliwka Brazil: „Musiałam urodzić lame raperki, donosiłam ciążę”

Oliwka Brazil: „Musiałam urodzić lame raperki, donosiłam ciążę&# ...

"Wraca z mlekiem twoja stara".

6 godzin temu

CGM
„Nie wypada” – muzyczny manifest PAULI ROMY przeciwko społecznym osądom

„Nie wypada” – muzyczny manifest PAULI ROMY przeciwk ...

"Jeśli mogłabym coś zrobić dla siebie, to dobrych rad już dłużej słuchać nie będę".

7 godzin temu

CGM
OLiS: Mata ustępuje miejsca globalnej gwieździe

OLiS: Mata ustępuje miejsca globalnej gwieździe

Nowość na szczycie zestawienia.

7 godzin temu