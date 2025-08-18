77-letni Alice Coopera zdradził swój sekret długowieczności. To dzięki temu wciąż może koncertować

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Alice Cooper – ikona rocka i jego wielkie hity

Alice Cooper, a właściwie Vincent Damon Furnier, urodził się 4 lutego 1948 roku. Jest twórcą niezapomnianych przebojów takich jak “No More Mr. Nice Guy”, “Poison” czy “School’s Out”. W latach 60. i 70. żył jak prawdziwa gwiazda rocka, przyjaźnił się z muzykami z The Doors i nie stronił od alkoholu. W latach 80. udało mu się jednak wyjść z nałogu i od tamtej pory konsekwentnie trzyma się trzeźwości, a nawet pomagał innym artystom – m.in. Dave’owi Mustaine’owi z Megadeth.

Nowy album „The Revenge Of Alice Cooper”

Wokalista niedawno wydał nowy album “The Revenge Of Alice Cooper”, na którym po raz pierwszy od 50 lat można usłyszeć oryginalny skład jego zespołu. To wydawnictwo to swoisty powrót do korzeni i wielki hołd dla początków kariery artysty.

Sekret długowieczności Alice’a Coopera

W wywiadzie dla magazynu „Teraz Rock” Alice Cooper zdradził, że jego sekret to trzeźwość i dbanie o zdrowie. Podkreślił, że dziś w branży muzycznej nie ma miejsca na używki:

„Jeśli grasz dziś w zespole, który występuje w dużych obiektach, nie możesz być na haju. (…) Dziś członkowie wielu zespołów mają fioła na punkcie zdrowia. Ćwiczą codziennie, dobrze się odżywiają. Bo jeśli masz do zagrania 50–60 koncertów musisz być w znakomitej formie”.

Guns N’ Roses jako przykład rockowej formy

Alice Cooper wspomniał także koncert Guns N’ Roses, który widział w Budapeszcie w 2023 roku. Według niego był to najlepszy występ zespołu, a wszystko dzięki trzeźwości i profesjonalizmowi muzyków. Jak zaznaczył, dawniej normą były używki, dziś natomiast zdrowie i kondycja są fundamentem udanych tras koncertowych.