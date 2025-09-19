67-letnia Madonna ogłasza powrót na parkiet

Madonna ogłasza wielki powrót – nowy album już w 2026 roku

Madonna, niekwestionowana Królowa Popu, powraca z nową muzyką. 67-letnia artystka oficjalnie potwierdziła, że w 2026 roku ukaże się jej kolejny album studyjny. To pierwsza płyta od ponad sześciu lat – poprzednia, Madame X, miała premierę w 2019 roku.

Madonna – ponad 40 lat na szczycie

Madonna od dekad pozostaje jedną z najbardziej wpływowych i kontrowersyjnych gwiazd muzyki. Jej prowokacyjne zdjęcia i odważny wizerunek niezmiennie wzbudzają emocje, a jednocześnie artystka stale udowadnia, że jest nie tylko ikoną popkultury, ale też sceniczną profesjonalistką.

W ostatnich latach gwiazda była niezwykle aktywna – wyruszyła w trasę „The Celebration Tour”, która przyniosła ponad 227 milionów dolarów dochodu i zakończyła się historycznym koncertem w Rio de Janeiro, gromadzącym aż 1,6 miliona osób na plaży Copacabana.

Nowa płyta Madonny – powrót na parkiet

Nowy album Madonny powstawał przez ostatni rok we współpracy ze Stuartem Pricem, producentem odpowiedzialnym za legendarny krążek Confessions On A Dance Floor (2005), z którego pochodzi hit „Hung Up” – rekordowy numer jeden w 41 krajach.

Co więcej, piosenkarka ogłosiła swój powrót do wytwórni Warner Music, gdzie rozpoczęła karierę w 1982 roku. Towarzysząca temu sesja zdjęciowa symbolicznie nawiązuje do początków jej drogi artystycznej, ukazując Madonnę pełną energii i młodzieńczego blasku.

Madonna – ikona nie do zatrzymania

Choć minęły ponad cztery dekady od jej debiutu, Madonna wciąż pozostaje jedną z najbardziej inspirujących i charyzmatycznych postaci światowej sceny muzycznej. Jej powrót to nie tylko nowa płyta, ale też obietnica kolejnej muzycznej rewolucji.

Jak sama podkreśliła: „Powrót do muzyki. Powrót na parkiet. Powrót tam, gdzie wszystko się zaczęło!”