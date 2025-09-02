50 Cent reaguje na inwestycję szefa Facebooka w Shreveport

Założyciel Facebooka, Mark Zuckerberg, ogłosił plany zainwestowania miliardów dolarów w nowe centrum sztucznej inteligencji w Shreveport, Luizjana.
Decyzję miliardera entuzjastycznie przyjął 50 Cent, który od kilku lat rozwija tam swoje biznesy. W usuniętym już wpisie na Instagramie raper napisał: „Mówiłem wam, wszystkie drogi prowadzą do Shreveport”.
50 Cent rozwija imperium w Shreveport
Gwiazda hip-hopu niedawno ogłosiła budowę obiektu G-Dome, inspirowanego słynną Las Vegas Sphere. Ma to być nowoczesna arena koncertowo-sportowa i jedna z głównych atrakcji miasta.
Raper ma już w Shreveport swoje G-Unit Studios, które planuje rozwinąć w kierunku turystyki i rozrywki.
Przejęcie Stageworks – nowa hala sportowa i rozrywkowa
Na początku roku ujawniono, że 50 Cent otrzymał 30-letnią dzierżawę budynku Stageworks, który zamierza przekształcić w centrum sportu i rozrywki. Umowa przewiduje możliwość przedłużenia najmu o kolejne 15 lat.
Raper zapłaci symboliczny czynsz w wysokości 200 dolarów miesięcznie, ale będzie odpowiedzialny za wszelkie koszty operacyjne i utrzymanie obiektu.
W planach jest organizacja: wydarzeń sportowych (koszykówka, siatkówka, boks, MMA),, koncertów i pokazów motoryzacyjnych, konwencji i imprez masowych.
„Shreveport staje się moim domem”
Podczas jednego z posiedzeń rady miasta 50 Cent podkreślił, że mocno związał się z lokalną społecznością:
„W krótkim czasie polubiłem ludzi z Shreveport w zupełnie inny sposób. Czuję się tu jak w domu – i w końcu naprawdę będzie to mój dom, bo mam sporo pracy do wykonania. Mogę obiecać, że dostarczę więcej, niż ktokolwiek się spodziewa.”