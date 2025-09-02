Szukaj
CGM

50 Cent reaguje na inwestycję szefa Facebooka w Shreveport

Zuckerberg buduje centrum A.I. w Luizjanie

2025.09.02

opublikował:

50 Cent reaguje na inwestycję szefa Facebooka w Shreveport

Założyciel Facebooka, Mark Zuckerberg, ogłosił plany zainwestowania miliardów dolarów w nowe centrum sztucznej inteligencji w Shreveport, Luizjana.

Decyzję miliardera entuzjastycznie przyjął 50 Cent, który od kilku lat rozwija tam swoje biznesy. W usuniętym już wpisie na Instagramie raper napisał: „Mówiłem wam, wszystkie drogi prowadzą do Shreveport”.

50 Cent rozwija imperium w Shreveport

Gwiazda hip-hopu niedawno ogłosiła budowę obiektu G-Dome, inspirowanego słynną Las Vegas Sphere. Ma to być nowoczesna arena koncertowo-sportowa i jedna z głównych atrakcji miasta.

Raper ma już w Shreveport swoje G-Unit Studios, które planuje rozwinąć w kierunku turystyki i rozrywki.

Przejęcie Stageworks – nowa hala sportowa i rozrywkowa

Na początku roku ujawniono, że 50 Cent otrzymał 30-letnią dzierżawę budynku Stageworks, który zamierza przekształcić w centrum sportu i rozrywki. Umowa przewiduje możliwość przedłużenia najmu o kolejne 15 lat.

Raper zapłaci symboliczny czynsz w wysokości 200 dolarów miesięcznie, ale będzie odpowiedzialny za wszelkie koszty operacyjne i utrzymanie obiektu.

W planach jest organizacja: wydarzeń sportowych (koszykówka, siatkówka, boks, MMA),, koncertów i pokazów motoryzacyjnych, konwencji i imprez masowych.

„Shreveport staje się moim domem”

Podczas jednego z posiedzeń rady miasta 50 Cent podkreślił, że mocno związał się z lokalną społecznością:

„W krótkim czasie polubiłem ludzi z Shreveport w zupełnie inny sposób. Czuję się tu jak w domu – i w końcu naprawdę będzie to mój dom, bo mam sporo pracy do wykonania. Mogę obiecać, że dostarczę więcej, niż ktokolwiek się spodziewa.”

 

Tagi


Popularne newsy

Tede odwołał koncert na festiwalu TVN-u przez Mesa i Numera?
NEWS

Tede odwołał koncert na festiwalu TVN-u przez Mesa i Numera?

Mes najpierw nawija, że „fala hejtu po nim spływa”, a potem kłóci się ze słuchaczami Tedego
NEWS

Mes najpierw nawija, że „fala hejtu po nim spływa”, a potem kłóci się ze słuchaczami Tedego

Paluch komentuje ostatnie beefy na polskiej scenie
NEWS

Paluch komentuje ostatnie beefy na polskiej scenie

Tragiczny wypadek na festiwalu Burning Man. Ciało uczestnika znalezione w kałuży krwi
NEWS

Tragiczny wypadek na festiwalu Burning Man. Ciało uczestnika znalezione w kałuży krwi

Chivas zablokował występ Otsochodzi na koncercie Okiego?
NEWS

Chivas zablokował występ Otsochodzi na koncercie Okiego?

The Offspring wystąpili z kolesiem z klipu do „Pretty Fly (For A White Guy)”
NEWS

The Offspring wystąpili z kolesiem z klipu do „Pretty Fly (For A White Guy)”

Krzysztof Cugowski zdradził ile zarabia ze streamingu. Kwota zaskakuje. „Dobre i to” – twierdzi muzyk
NEWS

Krzysztof Cugowski zdradził ile zarabia ze streamingu. Kwota zaskakuje. „Dobre i to” – twierdzi muzyk

Polecane

CGM
Tede drwi z dissu Mesa. Raper pokazał domofon z „podbitym okiem”

Tede drwi z dissu Mesa. Raper pokazał domofon z „podbitym okiem& ...

TDF odnosi się do słów Mesa z "Samicy psa"

45 sekund temu

CGM
Taylor Swift: „The Life Of A Showgirl” bije rekord Spotify jeszcze przed premierą

Taylor Swift: „The Life Of A Showgirl” bije rekord Spotify jeszcze prz ...

Nowy album Taylor Swift i historyczny wynik na Spotify

2 godziny temu

CGM
Liam Payne: Siostra wspomina ostatnie chwile przed śmiercią muzyka

Liam Payne: Siostra wspomina ostatnie chwile przed śmiercią muzyka

„Tęsknię za tobą każdego dnia i nie sądzę, żeby był dzień, w którym nie będę tęsknić.”

3 godziny temu

CGM
Doda twierdzi, że jej były partner rozsyłał jej nagie zdjęcia kolegom z policji

Doda twierdzi, że jej były partner rozsyłał jej nagie zdjęcia kolegom ...

Wokalistka nie ujawniła, o którego partnera chodzi

3 godziny temu

CGM
Fifth Harmony wracają po siedmiu latach przerwy. Camila Cabello reaguje

Fifth Harmony wracają po siedmiu latach przerwy. Camila Cabello reaguj ...

Niespodzianka na koncercie Jonas Brothers

3 godziny temu

CGM
Halsey producentką wykonawczą nowego filmu krótkometrażowego Charliego Kaufmana

Halsey producentką wykonawczą nowego filmu krótkometrażowego Charliego ...

„How to Shoot a Ghost” z pierwszym zwiastunem

3 godziny temu