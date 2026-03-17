14-latka zarapowała w „Must Be The Music” numer Eminema i podbiła serca jury

Młody talent i odważny wybór repertuaru

2026.03.17

opublikował:

Już 20 marca widzowie Must Be The Music zobaczą występ, który może stać się jednym z najmocniejszych momentów odcinka. 14-letnia Julia Gawlik zdecydowała się na ambitne wyzwanie i wykonała utwór „Mockingbird” autorstwa Eminem.

To jeden z najbardziej emocjonalnych i wymagających numerów w jego dorobku, który wymaga nie tylko techniki, ale także autentyczności i dużej wrażliwości scenicznej. Młoda wokalistka przyznała przed występem, że muzyka pozwala jej oderwać się od rzeczywistości i w pełni wyrazić siebie.

Od Londynu do polskiej sceny muzycznej

Julia Gawlik od urodzenia mieszka w Londynie, gdzie zaczęła swoją przygodę z muzyką już jako kilkuletnia dziewczynka. Inspiruje się takimi artystkami jak Sia czy Billie Eilish, jednak w ostatnim czasie szczególnie fascynuje ją twórczość Eminema.

Coraz śmielej rozwija się w kierunku rapu – nie tylko wykonuje covery, ale również zaczyna pisać własne utwory, co może zwiastować jej dalszy rozwój artystyczny.

Miuosh pod wrażeniem: „To jest bardzo dobre!”

Największym zaskoczeniem była reakcja jury, a zwłaszcza Miuosh, który znany jest z surowych ocen i wysokich wymagań. Już po kilku sekundach występu nie krył uznania, mówiąc: „To jest bardzo dobre”, a chwilę później dodał: „Jest genialna”.

Co więcej, raper wstał i nagrodził młodą uczestniczkę brawami – co zdarza się niezwykle rzadko i tylko w przypadku naprawdę wyjątkowych występów.

14-letnia Julia Gawlik zachwyciła w „Must Be The Music”. Sięgnęła po Eminema i podbiła serca jury #MustBeTheMusic #JuliaGawlik #MBTM #Eminem #cgm #Miuosh #NataliaSzroeder

♬ original sound – CGM.PL

Jeden z najmocniejszych momentów odcinka?

Wszystko wskazuje na to, że występ Julii Gawlik może przejść do historii programu jako jeden z najbardziej poruszających i zaskakujących. Czy tak się stanie? Odpowiedź widzowie poznają już w piątkowy wieczór na antenie Polsatu.

 

Popularne newsy

KORN wraca do Polski. Euro Tour 2026 zawita do Krakowa
NEWS

KORN wraca do Polski. Euro Tour 2026 zawita do Krakowa

Kristin Cabot znana z afery z „kiss cam” z koncertu Coldplay przyznaje, że jej mąż także był na tym koncercie
NEWS

Kristin Cabot znana z afery z „kiss cam” z koncertu Coldplay przyznaje, że jej mąż także był na tym koncercie

Po raz pierwszy w historii k-popowy utwór wygrał Oskara
NEWS

Po raz pierwszy w historii k-popowy utwór wygrał Oskara

Tomb ujawnił, ile bierze za pisanie kawałków dla influencerów i raperów
NEWS

Tomb ujawnił, ile bierze za pisanie kawałków dla influencerów i raperów

Molesta Ewenement zaprasza na 30. urodziny. Legenda polskiego rapu z wyjątkowym koncertem w Warszawie
NEWS

Molesta Ewenement zaprasza na 30. urodziny. Legenda polskiego rapu z wyjątkowym koncertem w Warszawie

Kayah była gwiazdą wczorajszego odcinka „Tańca z gwiazdami”. Krzysztof Ibisz pomylił ją z inną legendarną wokalistką
NEWS

Kayah była gwiazdą wczorajszego odcinka „Tańca z gwiazdami”. Krzysztof Ibisz pomylił ją z inną legendarną wokalistką

25 lat „Na Legalu”. Peja i Slums Attack świętują ćwierć wieku kultowego albumu koncertem w Poznaniu
NEWS

25 lat „Na Legalu”. Peja i Slums Attack świętują ćwierć wieku kultowego albumu koncertem w Poznaniu

Polecane

CGM
Pezet i Bedoes w jednym numerze z MIÜ. Premiera lada moment

Pezet i Bedoes w jednym numerze z MIÜ. Premiera lada moment

Mixtape tworzony w trudnych okolicznościach

4 minuty temu

CGM
Rosalía wyraziła podziw dla Picassa. Teraz przeprasza: „Nie wiedziałam o przypadkach przemocy wobec kobiet”

Rosalía wyraziła podziw dla Picassa. Teraz przeprasza: „Nie wiedziałam ...

Publiczne przeprosiny i refleksja

2 godziny temu

CGM
Fetty Wap zapowiada nowy album „Zavier” po odsiadce

Fetty Wap zapowiada nowy album „Zavier” po odsiadce

„Nowy rozdział w moim życiu”

4 godziny temu

CGM
Sistars z czterema koncertami w warszawskim Jassmine

Sistars z czterema koncertami w warszawskim Jassmine

Rezydentura legendarnego zespołu w najlepszej koncertowej sali w Warszawie

4 godziny temu

CGM
My Chemical Romance pracuje nad tajnym projektem teatralnym

My Chemical Romance pracuje nad tajnym projektem teatralnym

Emo ikony wkraczają na scenę teatralną

9 godzin temu

CGM
25 lat „Na Legalu”. Peja i Slums Attack świętują ćwierć wieku kultowego albumu koncertem w Poznaniu

25 lat „Na Legalu”. Peja i Slums Attack świętują ćwierć wieku kultoweg ...

Album, który zmienił polski rap

10 godzin temu