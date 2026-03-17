14-latka zarapowała w „Must Be The Music” numer Eminema i podbiła serca jury

Już 20 marca widzowie Must Be The Music zobaczą występ, który może stać się jednym z najmocniejszych momentów odcinka. 14-letnia Julia Gawlik zdecydowała się na ambitne wyzwanie i wykonała utwór „Mockingbird” autorstwa Eminem.

To jeden z najbardziej emocjonalnych i wymagających numerów w jego dorobku, który wymaga nie tylko techniki, ale także autentyczności i dużej wrażliwości scenicznej. Młoda wokalistka przyznała przed występem, że muzyka pozwala jej oderwać się od rzeczywistości i w pełni wyrazić siebie.

Od Londynu do polskiej sceny muzycznej

Julia Gawlik od urodzenia mieszka w Londynie, gdzie zaczęła swoją przygodę z muzyką już jako kilkuletnia dziewczynka. Inspiruje się takimi artystkami jak Sia czy Billie Eilish, jednak w ostatnim czasie szczególnie fascynuje ją twórczość Eminema.

Coraz śmielej rozwija się w kierunku rapu – nie tylko wykonuje covery, ale również zaczyna pisać własne utwory, co może zwiastować jej dalszy rozwój artystyczny.

Miuosh pod wrażeniem: „To jest bardzo dobre!”

Największym zaskoczeniem była reakcja jury, a zwłaszcza Miuosh, który znany jest z surowych ocen i wysokich wymagań. Już po kilku sekundach występu nie krył uznania, mówiąc: „To jest bardzo dobre”, a chwilę później dodał: „Jest genialna”.

Co więcej, raper wstał i nagrodził młodą uczestniczkę brawami – co zdarza się niezwykle rzadko i tylko w przypadku naprawdę wyjątkowych występów.

14-letnia Julia Gawlik zachwyciła w „Must Be The Music". Sięgnęła po Eminema i podbiła serca jury

♬ original sound – CGM.PL