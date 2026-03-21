Numer Raz o Maliku Montanie, Hip-Hop Opolu, bambi, Young Leosi, Przecie, Sokole, AI i o ulicznym Zaiksie

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Weteran polskiej sceny hip-hopowej, Numer Raz, pojawił się w cyklu „Najgorsze Pytania” prowadzonym przez Artura Rawicza. W szczerej rozmowie artysta podsumował swoją 30-letnią karierę, odniósł się do aktualnych trendów w rapie oraz poruszył kontrowersyjne tematy, takie jak występy raperów w mainstreamowych mediach czy wpływ AI na muzykę.

30 lat na scenie – sukcesy i refleksje

Numer Raz nie ukrywa, że patrząc na swoją długoletnią obecność w branży, największą dumą napawa go konsekwencja i autentyczność. Jednocześnie przyznaje, że jak każdy artysta, ma na koncie decyzje, których dziś by nie powtórzył. Szczera refleksja nad przeszłością pokazuje dojrzałość i dystans, który zdobył przez lata działalności.

Terapia i życie bez używek

W rozmowie pojawił się również temat terapii, która – jak podkreśla raper – pomogła mu uporządkować wiele spraw w życiu prywatnym i zawodowym. Numer Raz odniósł się także do życia bez używek, wskazując na jego pozytywny wpływ na zdrowie i kreatywność.

Hip-Hop Opole – powrót czy odgrzewany kotlet?

Powrót wydarzeń takich jak Hip-Hop Opole budzi mieszane uczucia. Z jednej strony to szansa na promocję kultury hip-hopowej w mainstreamie, z drugiej – ryzyko utraty jej pierwotnego charakteru. A jak do tego tematu podchodi Numer Raz?

Sokół, Pezet i scena weteranów

W rozmowie pojawił się również temat możliwego wspólnego albumu Sokoła i Pezeta. Numer Raz odniósł się także do współpracy z Peją oraz kulis nagrywania gościnnych zwrotek. Podkreślił, że relacje w branży często są bardziej złożone, niż może się wydawać fanom.

AI w muzyce – zagrożenie czy przyszłość?

Jednym z najciekawszych wątków była rola sztucznej inteligencji w muzyce. Numer Raz zastanawia się, czy AI będzie wsparciem dla artystów, czy raczej zagrożeniem dla autentycznej twórczości. To temat, który coraz częściej pojawia się w dyskusjach o przyszłości branży muzycznej.