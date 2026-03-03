TOP

Mandaryna wskazała swoich ulubionych raperów z Polski

Marta Wiśniewska, wkrótce w cyklu Najgorsze Pytania

2026.03.03

Foto: @piotr_tarasewicz. @cgm.pl

Z okazji premiery nowej wersji „Ev’ry Night” Mandaryna i Sir Mich byli gośćmi Artura Rawicza w podkaście „1 NA 1”. W trwającej blisko godzinę rozmowie artyści zdradzili kulisy współpracy oraz swoje prywatne wspomnienia. Sir Mich opowiedział, dlaczego zdecydował się na współpracę z Mandaryną i w jakich aspektach przypomina mu ona Tedego. Poruszył również temat jej medialnego wizerunku i tego, jak bardzo różni się on od rzeczywistości.

Mandaryna o rapie, Tede i mediach społecznościowych

Marta Wiśniewska przyznała, że poza muzyką dance od zawsze fascynował ją rap. Wspominała również, jak poznała Tedego – na melanżu sprzed ponad 20 lat – oraz opowiedziała o swojej pozycji medialnej w czasach emisji programu „Jest jaki jestem”. Artystka otwarcie przyznała także, że zupełnie nie radzi sobie z Instagramem.

Mandaryna wskazuje swoich ulubionych raperów

Jutro natomiast na naszym kanale na YouTube odbędzie wie premiera Najgorszych Pytań z Manadaryną. Dziś mały przedsmak tego, co czeka Was jutro. Marta wskazuje swoich ulubionych, polskich raperów.

