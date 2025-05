Zwycięzca Eurowizji komentuje występ Justyny Steczkowskiej

fot. Pavla Harmanova / Warner Music Polska

Nadal nie milkną echa tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji. Justyna Steczkowska po dobrym występie z piosenką „Gaja” zajęła w nim przyzwoite, 14. miejsce. Czy mogło być lepiej? Na pewno, ale do tego Polka potrzebowałaby większej liczby punktów jurorów. Ze zdobytych przez nią 156 punktów zaledwie 17 otrzymała od ekspertów. Pozostałe 139 punktów to zasługa widzów.

Eurowizję wygrał reprezentujący Austrię JJ. 23-letni kontratenor zawładnął finałem, zapewniając swojej ojczyźnie pierwsze od ponad dekady eurowizyjne trofeum.

– Nie śmiałem nawet mieć nadziei na wygraną. To naprawdę surrealistyczne doznanie – mówił wykonawca piosenki „Wasted Love”. – Chciałem, aby ludzie poczuli to, co ja czułem, kiedy pisaliśmy tę piosenkę. Świadomość, że rezonuje ona tak głęboko, jest dla mnie najważniejsza. Miłość nigdy nie idzie na marne. To najpotężniejsza siła, jaką mamy – i potrzebujemy jej teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej – dodał.

JJ o Steczkowskiej: „Niesamowita”

JJ skomentował nie tylko swój występ, ale także „Gaję” Justyny Steczkowskiej. Wokalista już w kwietniu komplementował Polkę i jej utwór, mówiąc: – Cały czas słucham tej piosenki. Nie wiem dlaczego, po prostu mi się wkręciła. Kocham tę piosenkę.

Podczas konferencji prasowej po wygraniu konkursu JJ również odniósł się do Steczkowskiej. – Była niesamowita – ocenił krótko.