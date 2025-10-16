Żona Liroya odwołuje jego koncerty. Wszystko ze względu na zły stan zdrowia rapera

fot. P. Tarasewicz

Liroy odwołuje koncerty z powodu problemów zdrowotnych. „To tylko krótki pit stop”

Legenda polskiego rapu, Piotr Liroy-Marzec, przekazał fanom smutną wiadomość – jego najbliższe koncerty zostają odwołane z powodu problemów zdrowotnych. Choć decyzja nie była łatwa, artysta podkreślił, że zdrowie musi być teraz priorytetem.

Liroy o odwołaniu koncertów: „Decyzja nie przyszła mi łatwo”

W środowy wieczór żona Liroya opublikował aw mediach społecznościowych oświadczenie, w którym poinformowała, że z powodu stanu zdrowia i zaleceń lekarskich raper musi zrobić sobie przerwę od koncertowania. Trasa koncertowa, która miała promować jego nową płytę, zostaje tymczasowo przełożona.

„Z ciężkim sercem informuję, że z powodu stanu zdrowia Liroya i konieczności odpoczynku, zgodnie z zaleceniami lekarskimi, jesteśmy zmuszeni przełożyć najbliższe koncerty” – przekazano w oświadczeniu.

„To tylko krótki pit stop, a nie zmiana kierunku”

Liroy uspokoił fanów, że nie chodzi o nic poważnego. Potrzebuje jedynie chwili na regenerację.

„Wiem, że czekaliście na te spotkania równie mocno, jak my i ta decyzja nie przyszła mi łatwo. Ale uspokajam – to tylko krótki pit stop, a nie zmiana kierunku!” – napisał raper.

Nowe terminy koncertów i wsparcie fanów

Managerka i żona artysty, Dorota Liroy-Marzec, poinformowała, że Liroy wróci na scenę 28 listopada, rozpoczynając trasę koncertową we Wrocławiu. Bilety na odwołane występy zachowują ważność, a wkrótce zostaną ogłoszone nowe daty.

Pod oświadczeniem pojawiło się mnóstwo komentarzy wsparcia od fanów:

„Zdrowie jest najważniejsze”, „Zdrówka, bratku”, „Wracaj szybko do formy” – pisali internauci.