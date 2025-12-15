CGM

Zobacz jak Taylor Swift rozdaje miliony dolarów załodze „Eras Tour”

Według doniesień Taylor przyznała 197 milionów dolarów bonusów osobom pracującym przy jej trasie

2025.12.15

opublikował:

Zobacz jak Taylor Swift rozdaje miliony dolarów załodze „Eras Tour”

Taylor Swift po raz kolejny udowadnia, że jest nie tylko jedną z największych gwiazd muzyki na świecie, ale także liderką, która realnie docenia ludzi stojących za jej sukcesem. W nowym serialu dokumentalnym na Disney+ pokazano moment, w którym artystka przekazuje miliony dolarów premii członkom ekipy trasy „Eras Tour”.

Nowy serial „Taylor Swift: The End Of An Era” odsłania kulisy trasy

Dokuserial „Taylor Swift: The End Of An Era” zadebiutował 12 grudnia 2025 roku na platformie Disney+. Produkcja składa się z sześciu odcinków, publikowanych w trzech turach. Serial dokumentuje kulisy rekordowej trasy koncertowej „Eras Tour”, która trwała od marca 2023 roku do grudnia 2024 roku.

Trasa obejmowała 149 koncertów na całym świecie i wygenerowała ponad 2 miliardy dolarów przychodu ze sprzedaży biletów, co czyni ją jedną z najbardziej dochodowych tras w historii muzyki.

Miliony dolarów premii dla ekipy „Eras Tour”

W drugim odcinku serialu widzowie mogą zobaczyć moment, w którym Taylor Swift osobiście rozdaje premie finansowe członkom ekipy koncertowej. Wcześniej informowano, że łączna kwota bonusów przekazanych pracownikom trasy wyniosła około 197 milionów dolarów.

Artystka podkreśla, że dzielenie się sukcesem finansowym jest dla niej kluczowe:

„Bonus day jest dla mnie bardzo ważny. Jeśli trasa zarabia więcej, ludzie, którzy na nią pracują, również powinni na tym skorzystać”.

Swift przygotowała indywidualne listy i prezenty dla każdego członka ekipy, co dodatkowo podkreśla osobisty charakter gestu.

Reakcje pracowników: łzy, szok i wzruszenie

Serial pokazuje autentyczne reakcje członków zespołu. Produkcyjny asystent Max Holmes po otwarciu koperty z premią mówi wprost:
„Zaraz zemdleję”.

Szczególnie emocjonalna scena dotyczy momentu, w którym Taylor Swift osobiście wręcza bonusy tancerzom i muzykom na scenie. Tancerz Kameron Saunders czyta fragment listu od artystki, który wywołuje łzy u całej grupy. Choć kwoty nie zostały ujawnione, reakcje jasno sugerują, że były one wyjątkowo wysokie.

Premie, które zmieniają życie

Już wcześniej, w 2023 roku, informowano, że Taylor Swift przekazała ponad 55 milionów dolarów premii pracownikom trasy. Niektórzy członkowie ekipy, w tym kierowcy i technicy, mieli otrzymać nawet 100 tysięcy dolarów każdy.

Mike Scherkenbach z firmy transportowej obsługującej trasę przyznał, że dla wielu osób była to finansowa zmiana życia, umożliwiająca m.in. zakup pierwszego domu czy spłatę długów.

„Eras Tour” – nie tylko rekordy finansowe

Według danych opublikowanych pod koniec 2024 roku, trasa sprzedała bilety o łącznej wartości ponad 2,07 miliarda dolarów, co potwierdza jej historyczny charakter. Oprócz serialu dokumentalnego, w tym samym dniu ukazał się również film koncertowy „Taylor Swift: The Eras Tour – The Final Show”, zawierający pełny występ z ostatniego koncertu w Vancouver.

Taylor Swift buduje nowy standard w branży muzycznej

Gest Taylor Swift pokazuje, że sukces artysty nie musi opierać się wyłącznie na rekordach sprzedaży i popularności. Dzielenie się zyskami z ekipą koncertową stawia nowy standard w przemyśle muzycznym, gdzie pracownicy tras często pozostają w cieniu.

Dzięki takim działaniom „Eras Tour” zapisała się w historii nie tylko jako gigantyczne przedsięwzięcie komercyjne, ale również jako przykład etycznego i ludzkiego podejścia do pracy w branży rozrywkowej.

Tagi


Popularne newsy

Budda znika z YouTube i startuje ze swoją platformą streamingową. Do tej pory wydał na nią 9 milionów złotych
NEWS

Budda znika z YouTube i startuje ze swoją platformą streamingową. Do tej pory wydał na nią 9 milionów złotych

Ten Typ Mes atakuje Tedego. Raper twierdzi, że jego rodzice otwierali szampana w dniu wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
NEWS

Ten Typ Mes atakuje Tedego. Raper twierdzi, że jego rodzice otwierali szampana w dniu wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Eurowizja Junior 2025 zakończona. Znamy wyniki. Polska w tym roku bez sukcesu
NEWS

Eurowizja Junior 2025 zakończona. Znamy wyniki. Polska w tym roku bez sukcesu

50 Cent przekłamał historię postrzelenia Tupaca – Diddy i Notorious nie mieli z tym nic wspólnego?
NEWS

50 Cent przekłamał historię postrzelenia Tupaca – Diddy i Notorious nie mieli z tym nic wspólnego?

Hakerzy wyłudzili miliardy, podszywając się pod Taylor Swift i inne gwiazdy. Straty fanów w 2025 roku są ogromne
NEWS

Hakerzy wyłudzili miliardy, podszywając się pod Taylor Swift i inne gwiazdy. Straty fanów w 2025 roku są ogromne

Elton John ujawnia listę swoich ulubionych utworów 2025 roku
NEWS

Elton John ujawnia listę swoich ulubionych utworów 2025 roku

Florence Welch bała się występu z Taylor Swift na Eras Tour. „Myślałam, że wszystko zepsuję”
NEWS

Florence Welch bała się występu z Taylor Swift na Eras Tour. „Myślałam, że wszystko zepsuję”

Polecane

CGM
Ozzy Osbourne zawarł ze swoją żoną pakt o wspomaganym samobójstwie. Sharon tłumaczy dlaczego nigdy go nie wypełniła

Ozzy Osbourne zawarł ze swoją żoną pakt o wspomaganym samobójstwie. Sh ...

Decyzja była omawiana od 2007 roku.

2 godziny temu

CGM
Dziewczyna Żabsona wystąpiła w nowym klipie Modelek

Dziewczyna Żabsona wystąpiła w nowym klipie Modelek

MODELKI kończą 2025 rok singlem „KTO MA STYL”

4 godziny temu

CGM
Trasa „Cowboy Carter” Beyoncé najbardziej dochodową trasą solowego artysty 2025 roku

Trasa „Cowboy Carter” Beyoncé najbardziej dochodową trasą solowego art ...

Beyoncé pierwszą Amerykanką z dwoma trasami powyżej 400 mln dolarów

4 godziny temu

CGM
Bonson prezentuje teledysk do numeru „Trochę nieba”: „Dość ku**y zabawa moim kosztem”

Bonson prezentuje teledysk do numeru „Trochę nieba”: „Dość ku** ...

Gościnnie w kawałku usłyszmy Dedisa

5 godzin temu

CGM
JWP/BC łączą siły z Akhenatonem, Relo i Just Music Beats – historyczna kooperacja Warszawy i Marsylii w hip-hopie

JWP/BC łączą siły z Akhenatonem, Relo i Just Music Beats – histo ...

Share Tweet Warszawsko-marsylska współpraca JWP/BC z Akhenatonem z legendarnej grupy

5 godzin temu

CGM
50 Cent przekłamał historię postrzelenia Tupaca – Diddy i Notorious nie mieli z tym nic wspólnego?

50 Cent przekłamał historię postrzelenia Tupaca – Diddy i Notori ...

Diddy i Biggie - obecni, ale nie zamieszani?

6 godzin temu