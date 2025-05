Zawód i historia rodzinna jednego z potencjalnych ławników mogą wpłynąć na przebieg procesu Diddy’ego

W Stanach rusza jeden z najciekawiej zapowiadających się procesów XXI w. Diddy odpowie za szereg przestępstw dotyczących m.in. wykorzystywania seksualnego kobiet i handlu ludźmi. Duże znaczenie dla jego przebiegu i finału będzie miał skład ławy przysięgłych, który zostanie wybrany do zadecydowania o przyszłości rapera. Wśród potencjalnych ławników znalazł się człowiek, którego zawód i historia rodzinna budzą pewne wątpliwości co do tego, czy będzie w stanie zachować bezstronność. Sędzia twierdzi, że tak, ale obrona Seana Combsa jest innego zdania.

Jednym z ławników ma być mężczyzna, który z zawodu jest masażystą. TMZ śmieje się, że mężczyzna na pewno zna się na oliwce dla niemowląt, którą Diddy kupował hurtowo, a następnie wykorzystywał w dużych ilościach podczas tzw. „Freak Offs”, czyli długi sesji seksualnych, w których szef Bad Boy Records brał udział. Podchodząc jednak bardziej poważnie do tematu – masażysta przyznał, że „zna lub miał styczność” z aktorami Michaelem B. Jordanem i Mike’em Meyersem, którzy mieli być uczestnikami imprez organizowanych przez Diddy’ego. Mimo to mężczyzna przekonuje, że może być bezstronny w procesie.

Zastrzeżenia obrońcy Diddy’ego

Większe wątpliwości budzi jego historia rodzinna. Siostra ławnika była przed laty bita przez męża, co zakończyło się rozwodem. W związku z tym, że wśród zarzutów stawianych Diddy’emu jest stosowanie przemocy wobec kobiet tutaj także pojawiły się pytania, czy ławnik zachowa bezstronność. Mężczyzna potwierdził, że tak i sędzia przyjął taką odpowiedź, ale Marc Agnifilo, prawnik Diddy’ego, zgłosił przeciw. Póki co został on odrzucony, jednak Agnifilo nadal ma prawo do odrzucenia jednego ławnika bez podania przyczyny i niewykluczone, że z niego skorzysta.