Zamordowany Charlie Kirk pojawi się w nowym dokumencie o Kanye Westzie „In Whose Name?”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Dokument „In Whose Name?” w reżyserii Nico Ballesterosa ukaże się w kinach 19 września. Film przedstawia burzliwe ostatnie sześć lat życia rapera Kanye Westa i zawiera wypowiedzi oraz występy licznych celebrytów, w tym Drake’a, Elona Muska, Pharrella Williamsa, Seana „Diddy” Combs, LeBrona Jamesa, Lady Gagę, Kim Kardashian i Rihanny.

Charlie Kirk w dokumencie

W produkcji pojawi się także Charlie Kirk, który został tragicznie zastrzelony podczas przemówienia na Utah Valley University. Sprawcą jest 22-letni Tyler Robinson, obecnie przebywający w areszcie. Kirk był szeroko podziwiany i wspominany przez polityków i celebrytów; Donald Trump opublikował w mediach społecznościowych wyrazy współczucia dla jego rodziny.

Proces tworzenia filmu

Reżyser Nico Ballesteros wykorzystał ponad 3000 godzin nagrań, aby stworzyć finalną wersję dokumentu. Synopsa opisuje film jako:

„Podróż przez świat Ye, pełen geniuszu i załamań, triumfów i kryzysów; a także obserwację paranoi i intensywności, które coraz bardziej kształtowały jego życie.”

Film nie tylko ukazuje portret Kanye Westa, ale też refleksję nad ludzką kondycją, zaburzeniami psychicznymi i ich wpływem na tożsamość, postrzeganie świata oraz władzę. Raper szczerze opowiada o życiu z chorobą afektywną dwubiegunową, co daje rzadki wgląd w realia zdrowia psychicznego w świetle życia publicznego.

Burzliwe sześć lat Kanye Westa

Ostatnie lata Kanye Westa były pełne kontrowersji. Artysta rozwiódł się z Kim Kardashian, kandydował na prezydenta USA i wielokrotnie znalazł się w centrum krytyki za antysemickie zachowania. Dokument ukazuje zarówno jego sukcesy, jak i problemy osobiste, pozwalając widzom zrozumieć pełny kontekst życia rapera.