Yungblud wspomina spotkanie z Liamem Gallagherem: „Myślał, że jestem kobietą”

Już jutro na rynku pojawi się nowy album Yungbluda zatytułowany „Idols”. W ramach promocji materiału artysta udzielił wywiadu Zane’owi Lowe’owi z Apple Music 1. Muzyk opowiedział w nim o sytuacji, w której poznał Liama Gallaghera, zdradzając, że wokalista Oasis był przekonany, że Yunbglud jest kobietą.

„Nie cierpię Yungbluda. A nie, jednak lubię. Ona jest zajebista”

– Razem ze Adamem (Warringtonem, gitarzystą) spotkaliśmy go za kulisami. Powiedział wówczas coś na mój temat – rozpoczął opowieść Yungblud. – W tamtym czasie występowałem w spódnicach. Liam podchodzi do Adama i pyta: „Co do cholery? Co ty tutaj robisz”? Adam odpowiedział: „Po prostu piję”. Liam: „Grasz w zespole”? Na co Adam: „Tak, gram z Yungbludem”. Liam powiedział na to: „Ja pier***ę, nie cierpię Yungbluda”, po czym odszedł, ale po chwili wrócił i mówi: „A nie, jednak lubię. Ona jest zajebista” – wspominał artysta.

Ta historia oczywiście lepiej brzmi w oryginalnej wersji językowej, kiedy nie odmienia się ksywki „Yungblud”. Muzyk podkreślił w wywiadzie dla Apple Music 1, że nie ma problemu z tym, jak odebrał go Liam, dodał także, że cieszy się, iż muzyk miał pozytywny stosunek do jego twórczości.