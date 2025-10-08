Yungblud broni Taylor Swift w podcaście Billa Mahera

Yungblud w podcaście „Club Random” – gorąca dyskusja o Taylor Swift

Brytyjski artysta Yungblud pokazał, że jest prawdziwym fanem Taylor Swift, gdy stanął w jej obronie podczas rozmowy z Billem Maherem w jego podcaście Club Random. W pewnym momencie rozmowa zeszła na temat muzyki Taylor Swift, a Bill Maher przyznał, że nie ma nic przeciwko piosenkarce, ale nie do końca rozumie fenomen jej twórczości.

Na te słowa Yungblud zareagował natychmiast, mówiąc, że kocha muzykę Taylor Swift.

„Kocham Taylor Swift!” – Yungblud o muzyce i wspomnieniach z dzieciństwa

Artysta wyjaśnił, że niektóre starsze piosenki Taylor Swift przywołują w nim wspomnienia szczęśliwych chwil spędzonych z rodziną, szczególnie z jego siostrami. Jak podkreślił, muzyka Taylor ma dla niego emocjonalne znaczenie i przywołuje beztroskie momenty z młodości.

– „Jej muzyka jest szczera i prawdziwa. Kocham to, co robi. Kocham Taylor Swift!” – powiedział Yungblud.

Bill Maher krytykuje koncertowy film „Eras”, ale Yungblud broni artystki

Podczas rozmowy Bill Maher wtrącił, że film koncertowy Taylor Swift Eras Tour wydawał mu się „niekończący się”, jednak Yungblud miał zupełnie inne zdanie. Według niego koncert i film są imponującym widowiskiem, które pokazuje, jak bardzo Taylor Swift oddana jest swojej muzyce i fanom.

Obaj panowie zgodzili się jednak co do jednego – nie każdy musi lubić tę samą muzykę, a różnice w gustach są czymś zupełnie naturalnym.

Czy Yungblud i Taylor Swift nagrają wspólny utwór?

Choć nie pojawiły się żadne oficjalne informacje o współpracy, Yungblud nie ukrywa, że z chęcią nagrałby coś z Taylor Swift. Jak sam przyznał, praca z „największą gwiazdą popu na świecie” byłaby dla niego spełnieniem marzeń.