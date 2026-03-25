Yung Miami twierdzi, że przez relację z Diddym „straciła pieniądze i nie tylko”

Yung Miami ujawniła w najnowszym wywiadzie, że jej bliska relacja z Seanem 'Diddym’ Combsem miała poważne konsekwencje finansowe i osobiste. Kobieta otwarcie przyznała, że lojalność wobec kontrowersyjnego muzyka kosztowała ją nie tylko pieniądze, ale także relacje i popularność.

Szczere wyznanie w „The Breakfast Club”

Podczas rozmowy w programie The Breakfast Club, prowadzonym m.in. przez Charlamagne tha God, raperka została zapytana, czy jej związek z Diddym wpłynął na jej życie zawodowe.

Yung Miami nie miała wątpliwości – przyznała, że straciła:

wyświetlenia i zasięgi w mediach,

dochody,

a nawet niektóre relacje osobiste

Podkreśliła, że cała sytuacja była dla niej bardzo trudna i odbiła się zarówno na karierze, jak i życiu prywatnym.

Dlaczego Yung Miami nadal wspiera Diddy’ego?

Mimo licznych kontrowersji wokół Sean 'Diddy’ Combs, artystka nadal stoi po jego stronie. Wyjaśniła, że kieruje się własnymi doświadczeniami, a nie opinią publiczną.

Według niej Diddy miał ogromny wpływ na jej życie i karierę, pomagając jej osiągnąć sukces. Dlatego ocenia go przez pryzmat osobistych relacji, a nie medialnych doniesień.

Kontrowersje wokół Diddy’ego i ich wpływ na branżę

W ostatnim czasie Sean 'Diddy’ Combs znalazł się w centrum poważnych oskarżeń i problemów prawnych. Sprawa odbiła się szerokim echem w branży rozrywkowej, a jego wizerunek uległ znacznemu pogorszeniu.

Choć został częściowo uniewinniony, ostatecznie uznano go winnym części zarzutów, co wpłynęło na jego pozycję w świecie show-biznesu. Obecnie wielu artystów i partnerów biznesowych dystansuje się od muzyka.