Young Leosia i Kacper Błoński spotkali się na streamie Łatwoganga. Zbiórka osiągnęła 11 milionów złotych

Na streamie charytatywnym Łatwoganga dzieją się sceny, które jeszcze niedawno wydawały się niemożliwe. Zbiórka na fundację Cander Fighters dobiła do 11 milionów złotych, a jednym z najmocniejszych momentówcbyło wspólne pojawienie się Błońskiego oraz Young Leosia.

Ich obecność wywołała ogromne poruszenie wśród widzów i internautów.

Powrót po rozstaniu – zaskakujący spotkanie na oczach wszystkich

Jeszcze pod koniec marca Błoński i Young Leosia oficjalnie potwierdzili zakończenie swojego związku. Para była jedną z najgłośniejszych w polskim internecie, a ich rozstanie – choć spokojne i bez konfliktów – odbiło się szerokim echem w mediach.

Dlatego ich wspólny udział w streamie zaskoczył fanów i natychmiast stał się viralowym momentem wydarzenia.

„To duże wyzwanie psychiczne”

Podczas transmisji Young Leosia przyznała otwarcie, że udział w akcji w takiej formie nie jest dla nich łatwy.

„Zrobiliśmy dziś z Kacprem wszystko co wykracza poza nasze granice psychiczne”

Podkreśliła jednak, że zdecydowali się na to ze względu na cel – pomoc dzieciom. To właśnie ten aspekt najmocniej wybrzmiewa w odbiorze całej sytuacji i buduje pozytywny przekaz wokół ich obecności.

Symboliczny gest na wizji – tatuaż „JR”

Jednym z najbardziej komentowanych momentów streama była scena, w której Błoński tatuuje na ręce Young Leosia inicjały „JR”.

Ten symboliczny gest natychmiast wywołał lawinę reakcji w sieci i został odebrany jako dowód wzajemnego szacunku mimo zakończenia relacji.

Stream Łatwoganga – rekordowa zbiórka i ogromne zaangażowanie

Wydarzenie organizowane przez Łatwoganga przyciąga ogromną liczbę widzów i darczyńców. Kwota zbiórki, osiągnęła 11 milionów złotych, co pokazuje skalę zaangażowania społeczności internetowej.

W akcji biorą udział liczni twórcy i artyści, a każdy kolejny moment streama przynosi nowe, viralowe sytuacje.