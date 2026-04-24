CGM

Young Leosia i Kacper Błoński spotkali się na streamie Łatwoganga. Zbiórka osiągnęła 11 milionów złotych

"Zrobiliśmy dziś z Kacprem wszystko co wykracza poza nasze granice psychiczne"

2026.04.24

opublikował:

young leosia kacper ig 2025

Na streamie charytatywnym Łatwoganga dzieją się sceny, które jeszcze niedawno wydawały się niemożliwe. Zbiórka na fundację Cander Fighters dobiła do 11 milionów złotych, a jednym z najmocniejszych momentówcbyło wspólne pojawienie się Błońskiego oraz Young Leosia.

Ich obecność wywołała ogromne poruszenie wśród widzów i internautów.

Powrót po rozstaniu – zaskakujący spotkanie na oczach wszystkich

Jeszcze pod koniec marca Błoński i Young Leosia oficjalnie potwierdzili zakończenie swojego związku. Para była jedną z najgłośniejszych w polskim internecie, a ich rozstanie – choć spokojne i bez konfliktów – odbiło się szerokim echem w mediach.

Dlatego ich wspólny udział w streamie zaskoczył fanów i natychmiast stał się viralowym momentem wydarzenia.

„To duże wyzwanie psychiczne”

Podczas transmisji Young Leosia przyznała otwarcie, że udział w akcji w takiej formie nie jest dla nich łatwy.

„Zrobiliśmy dziś z Kacprem wszystko co wykracza poza nasze granice psychiczne”

Podkreśliła jednak, że zdecydowali się na to ze względu na cel – pomoc dzieciom. To właśnie ten aspekt najmocniej wybrzmiewa w odbiorze całej sytuacji i buduje pozytywny przekaz wokół ich obecności.

 

Symboliczny gest na wizji – tatuaż „JR”

Jednym z najbardziej komentowanych momentów streama była scena, w której Błoński tatuuje na ręce Young Leosia inicjały „JR”.

Ten symboliczny gest natychmiast wywołał lawinę reakcji w sieci i został odebrany jako dowód wzajemnego szacunku mimo zakończenia relacji.

 

Stream Łatwoganga – rekordowa zbiórka i ogromne zaangażowanie

Wydarzenie organizowane przez Łatwoganga przyciąga ogromną liczbę widzów i darczyńców. Kwota zbiórki, osiągnęła 11 milionów złotych, co pokazuje skalę zaangażowania społeczności internetowej.

W akcji biorą udział liczni twórcy i artyści, a każdy kolejny moment streama przynosi nowe, viralowe sytuacje.

 

Tagi


Polecane

