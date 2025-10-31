Wytwórnia Eminema oskarża Meta o naruszenie praw autorskich. Pozew dotyczy 243 kompozycji rapera

fot. Brian Kelly
W maju 2025 roku wytwórnia Eminema, Eight Mile Style, pozwała Marka Zuckerberga i firmę Meta. Sprawa dotyczy rzekomego nieuprawnionego wykorzystywania katalogu muzycznego Eminema na platformach takich jak Facebook, Instagram i WhatsApp.
Nowe zgłoszenie w sprawie praw autorskich
Według raportu AllHipHop, wytwórnia złożyła niedawno nowe pismo w sądzie. W pozwie podkreślono, że Meta świadomie wykorzystywała muzykę Eminema bez odpowiednich licencji, co doprowadziło do masowego naruszenia praw autorskich przez użytkowników, którzy kopiowali, synchronizowali, pobierali lub streamowali utwory z bibliotek muzycznych Meta.
Prawnik Eight Mile Style, Richard Busch, stwierdził:
„Meta doskonale wiedziała, że nie ma licencji na korzystanie z kompozycji Eight Mile, a mimo to świadomie udostępniała materiał naruszający prawa autorskie na ogromną skalę.”
Szczegóły pozwu
-
Pozew dotyczy 243 kompozycji Eminema, które rzekomo były używane w milionach filmów na platformach społecznościowych.
-
Wytwórnia twierdzi, że Meta uzyskała dostęp do muzyki przez umowę z firmą Audiam z 2020 roku, która nie miała prawa do udzielania licencji.
-
Eight Mile Style domaga się odszkodowania finansowego oraz stałego zakazu wykorzystywania muzyki Eminema przez Meta w przyszłości.
Konflikt z dużym koncernem technologicznym
Pozew zwraca uwagę na problem, z którym często borykają się artyści – wykorzystywanie ich twórczości przez potężne korporacje technologiczne bez odpowiedniej rekompensaty. Eight Mile Style argumentuje, że przypadek ten jest przykładem, jak trilionowa firma może eksploatować pracę twórców muzyki w celu własnego zysku.