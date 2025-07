Wyjątkowi i nieoczekiwani goście na jednym z koncertów Męskiego Grania

fot. YouTube

30 lat temu dwoje młodych pasjonatów postanowiło założyć małą, niezależną wytwórnię płytową w Skale pod Krakowem, nazwali ją Mystic Production. Ta mała firma przez 30 lat zmieniła się w największe, polskie niezależne wydawnictwo muzyczne. Wraz z rozwojem wytwórni powstał management – Mystic Management, własna linia produkcji płyt winylowych – Mind Your Vinyl oraz jeden z największych festiwali muzyki metalowej w Europie – Mystic Festival, podczas którego przez lata występowali między innymi Iron Maiden, Emperor, Slayer, Judas Priest, Ghost czy Slipknot.

Obecnie katalog wytwórni obejmuje około 40 000 tytułów, co stanowi bardzo istotny udział w rynku sprzedaży muzyki w Polsce i za granicą. Mystic Production ma swoje oddziały w Polsce, Czechach i od czerwca tego roku również w Niemczech. Wytwórnia reprezentuje między innymi Lecha Janerkę, Spiętego, Behemotha, Grzegorza Turnaua, Riverside, Organka i wielu innych. W jej dorobku znajdują się złote i platynowe płyty takich artystów jak Slayer, The Cranberries, Dead Can Dance, Iron Maiden, Nightwish, Deep Purple, Lenny Kravitz czy The Prodigy.

Ace i Skin ze Skunk Anansie na krakowskim Męskim Graniu

Z okazji trzydziestolecia działalności Mystic Production podczas festiwalu Męskie Granie odbędą się wyjątkowe koncerty, w których uczestniczyć będą wybrani spośród najważniejszych artystów od lat współpracujących z wytwórnią. Na obchody trzydziestolecia wytwórni zaproszono również gości specjalnych: Skin i Ace’a ze Skunk Anansie. Wystąpią oni ze specjalnym akustycznym setem podczas koncertu MYSTIC.30., który odbędzie się 8 sierpnia w Krakowie.

Skunk Anansie zdobyli międzynarodowe uznanie dzięki takim utworom jak “Weak” oraz “Hedonism”, a Skin jest jedną z najważniejszych i najbardziej wyrazistych postaci alternatywnego rocka na świecie. Albumy “Stoosh” oraz „Post Orgasmic Chill” uzyskały status złotej i platynowej płyty w Europie, w tym między innymi w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech i we Włoszech. 23 maja bieżącego roku miała miejsce premiera najnowszego albumu “The Painful Truth” (FLG). Płyta została doceniona przez krytyków i fanów, zyskując bardzo dobre recenzje na całym świecie.

Na koncertach MYSTIC.30., poza Skin i Ace’m, wystąpią również Maria Peszek, Bela Komoszyńska, Artur Andrus, Czesław Mozil, Fisz, Grzegorz Turnau, Piotr Rogucki, Siczka (KSU), Spięty, Tomasz Organek. Za aranżacje odpowiada zespół Organek w składzie: Tomasz Lewandowski, Adam Staszewski, Robert Markiewicz, Tomasz Organek.