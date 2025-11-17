Wszyscy jesteśmy Matczakami – jak real-time deepfake zmienił koncert Maty?

fot. mat. pras.

Podczas koncertu Maty w Hali Stulecia we Wrocławiu wydarzyło się coś, co wielu fanów wspomina do dziś. Gdy publiczność skandowała „zostawcie nasze schodki”, na telebimach widać było tylko jedną twarz – twarz Maty, powieloną na setkach fanów. Nie był to ani filtr, ani montaż. To pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych na świecie przypadków użycia real-time deepfake na tak dużą skalę podczas koncertu.

Jak działała technologia real-time deepfake?

Za realizację odpowiadał operator Enzym, który filmował publiczność na żywo. Algorytmy deepfake natychmiast nakładały twarz Maty, zachowując pełną mimikę, ruchy głowy, gesty i emocje każdego uczestnika koncertu. Realizm był tak duży, że część osób naprawdę myślała, że wszyscy… przyszli przebrani za Matę.

Reżyserem całego wydarzenia był Nikodem Marek, a produkcją zajęło się studio MELT IMMERSIVE.

Reakcje fanów – zaskoczenie i viralowy efekt

Materiał z koncertu natychmiast trafił na TikToka i Instagrama, zdobywając setki tysięcy wyświetleń. Komentarze typu „Myślałam, że wszyscy się przebrali” czy „Idziesz na koncert Maty, a tam wszyscy to Mata” zaczęły zalewać media społecznościowe. Dodatkowego zamieszania dodał fakt, że show odbył się w Halloween.

Cel projektu – hołd dla fanów i artysty

Jak wyjaśnia Kuba Matyka z MELT IMMERSIVE, studia wyróżnianego przez Financial Times:



– Nie chcieliśmy stworzyć efektu specjalnego, ale moment, w którym artysta i tłum stają się jednością. Wielu fanów czekało pod halą dzień wcześniej, a część farbowała włosy na wzór Michała. My poszliśmy krok dalej i zamieniliśmy wszystkich w ich idola. To był hołd.

Dlaczego „Schodki”? Symboliczny moment koncertu

Wybór utworu „Schodki” nie był przypadkowy. To numer szczególnie ważny dla społeczności Maty. W chwili, gdy publiczność skandowała „zostawcie nasze schodki”, jednocześnie widząc siebie na ekranie jako Matę, powstał niezwykły moment zbiorowej tożsamości – tłum stał się jednym wizerunkiem.

Deepfake w służbie emocji – technologia, która łączy

Choć deepfake kojarzy się głównie z manipulacją i zagrożeniami, koncert Maty pokazał jego drugie oblicze. Technologia stała się narzędziem budowania wspólnoty i wzmocnienia relacji artysta-fan.

– Wyglądało jak sen z przyszłości, ale wydarzyło się naprawdę – dodaje Kuba Matyka.

Odpowiedzialność technologiczna – jasna i ciemna strona innowacji

Eksperyment MELT przypomina, że każda technologia ma swoje ograniczenia i konsekwencje. Real-time deepfake może zachwycać, ale w niewłaściwych rękach może prowadzić do nadużyć, dezinformacji czy naruszeń prywatności. Dlatego równie ważne są pytania: czy powinniśmy? i w jakim celu?.

MELT IMMERSIVE – polski lider immersyjnych doświadczeń

Studio MELT ma na koncie realizacje dla Netflixa, Versace, Disneya, PRO8L3M-u, Sokoła czy Dawida Podsiadło. Jest także twórcą melt museum w Warszawie oraz zdobywcą złota i srebra KTR za immersyjny koncert Mastercard Music.

Technologia użyta na koncercie Maty to kolejny dowód, że polska scena technologiczna zaczyna wyznaczać trendy w globalnej branży koncertowej wartej ponad 40 miliardów dolarów.