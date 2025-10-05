Współzałożyciel Oasis ogłasza „planowaną przerwę” w trasie. Gitarzysta ma raka prostaty

Paul „Bonehead” Arthurs, legendarny gitarzysta i współzałożyciel zespołu Oasis, poinformował, że robi sobie „planowaną przerwę” od trwającej trasy Live ’25 Reunion Tour, aby kontynuować leczenie nowotworu.

Bonehead walczy z rakiem prostaty

Muzyk ujawnił, że na początku 2025 roku zdiagnozowano u niego raka prostaty, jednak – jak podkreślił – jego organizm bardzo dobrze reaguje na leczenie. W związku z kolejnym etapem terapii będzie musiał pominąć kilka koncertów w Azji i Australii, by powrócić na scenę w Ameryce Południowej.

„Na początku tego roku zdiagnozowano u mnie raka prostaty” – napisał Bonehead w oficjalnym oświadczeniu.

„Dobrą wiadomością jest to, że reaguję bardzo dobrze na leczenie, dzięki czemu mogłem być częścią tej niesamowitej trasy. Teraz muszę zrobić planowaną przerwę na kolejny etap leczenia, więc opuszczę koncerty w Seulu, Tokio, Melbourne i Sydney. Jest mi bardzo przykro, że mnie tam nie będzie, ale czuję się dobrze i wrócę w pełni sił na występy w Ameryce Południowej. Życzę wszystkim świetnej zabawy – zobaczymy się na scenie w listopadzie.”

Wsparcie od zespołu Oasis

Zespół Oasis udostępnił jego oświadczenie, dodając od siebie słowa wsparcia:

„Wszystkiego najlepszego w trakcie leczenia, Bonehead – zobaczymy się z powrotem na scenie w Ameryce Południowej.”

Paul „Bonehead” Arthurs był oryginalnym gitarzystą Oasis, grającym z zespołem od jego początków aż do 1999 roku. W ostatnich latach współpracował również z Liamem Gallagherem przy jego solowych projektach.

Podczas koncertu w Cardiff Noel Gallagher oddał mu hołd, mówiąc ze sceny:

„Gdyby nie on, nic z tego by się nie wydarzyło.”

Oasis Live ’25 – trasa, która przeszła do historii

W marcu tego roku NME potwierdziło, że Bonehead powrócił do składu Oasis, dołączając do Gema Archera, Andy’ego Bella i Joeya Waronkera. Arthurs współtworzył pierwsze trzy albumy zespołu, w tym kultowe “Definitely Maybe” i “(What’s The Story) Morning Glory?”, zanim opuścił grupę podczas nagrań “Standing On The Shoulder Of Giants” (2000).

W ostatni weekend Oasis zakończyli serię koncertów w Wielkiej Brytanii, grając dwa wielkie finały na Wembley Stadium. Liam Gallagher żartobliwie pożegnał publiczność słowami:

„Do zobaczenia w przyszłym roku.”

Plotki o kolejnych koncertach nasiliły się po tym, jak DJ Chris Evans zasugerował w radiu „duże ogłoszenie na 2026 rok”. Fani spekulują, że zespół może uczcić 30-lecie koncertów w Maine Road i Knebworth, występując w tych samych miejscach – choć żadne terminy nie zostały jeszcze potwierdzone.

Co dalej z Oasis?

Zespół ma przed sobą jeszcze 13 koncertów w Azji, Australii i Ameryce Południowej. Trwają też prace nad filmem dokumentalnym o trasie, produkowanym przez twórcę „Peaky Blinders” – Stevena Knighta, oraz książką „OASIS LIVE ’25 OPUS”, która zawierać będzie wyjątkowe zdjęcia z sesji i trasy.

Dodatkowo, dziś premierę ma 30-lecie reedycji kultowego albumu „(What’s The Story) Morning Glory?”, wydane przez Big Brother Recordings.