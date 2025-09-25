Wokalistka Blue Cafe rozstała się z mężem, a potem zdissowała go w piosence

fot. kadr z wideo

Kilka tygodni temu prezentowaliśmy Wam nowy singiel Blue Cafe zatytułowany „Inna” Wokalistka i współautorka tekstu Dominika Gawęda rozliczała się w piosence z byłym partnerem, śpiewając: „Wierzyłam w te słodkie słowa, kłamałeś tak pięknie, zobacz – zostałeś z niczym, nie będę ci nic tłumaczyć, bo zaufania dostałeś za duży kredyt”. W innym miejscu także padają mocne słowa: „Nic już nie będzie OK, do dzisiaj nie wiem, dlaczego ci mogłam wierzyć, nie działa już na mnie to”. Teraz dowiadujemy się, że gorzki tekst ma w sobie wątki z biografii artystki.

Wokalistka Blue Cafe rozwiodła się z członkiem grupy Pectus

Wokalistka Blue Cafe przez blisko osiem lat była żoną członka grupy Pectus Macieja Szczepanika. Para rozstała się pół roku temu. W wywiadzie dla Interii Dominika Gawęda przyznaje, że choć w jej tekstach pojawiają się niejednokrotnie fikcyjne postacie i zmyślone, to tym razem opowiedziała o własnych doświadczeniach.

– Zawsze staram się utożsamiać z tekstem, choć czasem śpiewa się o fikcyjnych historiach. W tym przypadku jednak bardzo się utożsamiam z tekstem, przez co tkwi w tym większa siła. To był piękny etap mojego życia, ale teraz zaczynam nowy. (…) Zmiany powodują, że się rozwijamy i o tym też jest ten utwór — aby się nie bać, iść do przodu i zdobywać nowe horyzonty w życiu – wyjaśniła artystka.