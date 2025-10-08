Wokalista Maroon 5 sprzedał luksusową rezydencję za blisko 230 milionów złotych

fot. mat. pras.

Frontman zespołu Maroon 5, Adam Levine, wraz z żoną Behati Prinsloo, właśnie sfinalizowali sprzedaż swojej imponującej rezydencji w Montecito w Kalifornii. Jak poinformowało TMZ, para zamknęła transakcję na kwotę 60 milionów dolarów.

Choć cena sprzedaży była o 5 milionów niższa od początkowej oferty, Levine i Prinsloo i tak mogą mówić o solidnym zysku. Kupili posiadłość trzy lata temu za 52 miliony dolarów, co oznacza, że zarobili około 7 milionów dolarów na tej transakcji.

Luksusowy dom z widokiem na ocean i góry

Sprzedana nieruchomość to prawdziwa perła kalifornijskiej architektury. Dom o powierzchni 13 tysięcy stóp kwadratowych (ok. 1200 m²) znajduje się na działce o powierzchni 3,5 akra i oferuje panoramiczne widoki 360° na ocean oraz góry Santa Ynez.

Rezydencja wyposażona jest w: dwie rezydencje dla gości, siłownię, kort tenisowy, domowe kino, staw z karpiami koi, a nawet kurnik.

Willa została pierwotnie zbudowana w 2009 roku dla aktora Roba Lowe’a.

Zdjęcia sprzedanej posiadłości można zobaczyć TUTAJ.

Adam Levine zatrudnił topowych projektantów wnętrz

Po zakupie domu Adam Levine zlecił jego przebudowę słynnemu studiu Clements Design, które współpracowało z największymi gwiazdami Hollywood, takimi jak Kardashianki, Ellen DeGeneres, Jennifer Aniston, Jennifer Lawrence czy Bruno Mars. Efektem była elegancka, minimalistyczna przestrzeń w stylu nowoczesnej Kalifornii.

Dlaczego Adam Levine sprzedał dom?

Choć sprzedaż tak luksusowej posiadłości może wydawać się zaskakująca, źródła podają, że para postanowiła przeprowadzić się bliżej szkoły swoich dzieci. Adam i Behati mają razem trójkę pociech: Dusty Rose (9 lat), Gio Grace (7 lat) i dwuletniego syna, którego imię nie zostało jeszcze ujawnione.

Transakcję prowadzili znani agenci nieruchomości Kurt Rappaport (Westside Estate Agency) oraz Robert Riskin (Riskin Partners Estate Group).