Wokalista Lostprophets skazany za pedofilię zamordowany w więzieniu

fot. South Wales Police

Ian Watkins, były wokalista zespołu Lostprophets i skazany pedofil, został zabity w ataku więziennym w Wielkiej Brytanii.

Szczegóły zdarzenia

Do ataku doszło w HMP Wakefield, gdzie Watkins odbywał 29-letni wyrok więzienny za przestępstwa seksualne wobec dzieci, w tym próbę zgwałcenia niemowlęcia. Według raportów policji z West Yorkshire, więzienne służby wezwały funkcjonariuszy o godz. 9:39 rano w sobotę po zgłoszeniu napaści na więźnia.

Na miejscu stwierdzono zgon Watkinsa – w sprawie prowadzone jest śledztwo.

Poprzednie ataki

To nie pierwszy raz, gdy Watkins stał się celem ataku w więzieniu. W sierpniu 2023 roku został zaatakowany, ale wówczas nie doznał obrażeń zagrażających życiu. Był w więzieniu od grudnia 2013 roku, a w chwili śmierci miał 48 lat.

HMP Wakefield nie wydało na razie komentarza w sprawie tragicznego zdarzenia.