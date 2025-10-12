Szukaj
CGM

Wokalista Lostprophets skazany za pedofilię zamordowany w więzieniu

Ian Watkins zginął w ataku w więzieniu

2025.10.12

opublikował:

Wokalista Lostprophets skazany za pedofilię zamordowany w więzieniu

fot. South Wales Police

Ian Watkins, były wokalista zespołu Lostprophets i skazany pedofil, został zabity w ataku więziennym w Wielkiej Brytanii.

Szczegóły zdarzenia

Do ataku doszło w HMP Wakefield, gdzie Watkins odbywał 29-letni wyrok więzienny za przestępstwa seksualne wobec dzieci, w tym próbę zgwałcenia niemowlęcia. Według raportów policji z West Yorkshire, więzienne służby wezwały funkcjonariuszy o godz. 9:39 rano w sobotę po zgłoszeniu napaści na więźnia.

Na miejscu  stwierdzono zgon Watkinsa –  w sprawie prowadzone jest śledztwo.

Poprzednie ataki

To nie pierwszy raz, gdy Watkins stał się celem ataku w więzieniu. W sierpniu 2023 roku został zaatakowany, ale wówczas nie doznał obrażeń zagrażających życiu. Był w więzieniu od grudnia 2013 roku, a w chwili śmierci miał 48 lat.

HMP Wakefield nie wydało na razie komentarza w sprawie tragicznego zdarzenia.

 

Tagi


Popularne newsy

Bracia raperzy z Opola oskarżeni o próbę zabójstwa 20-latka maczetą
NEWS

Bracia raperzy z Opola oskarżeni o próbę zabójstwa 20-latka maczetą

Dr. Dre ujawnia: Eminem wyda nowy album jeszcze w tym roku
NEWS

Dr. Dre ujawnia: Eminem wyda nowy album jeszcze w tym roku

Lil Wayne kupił Swizz Beatz luksusowy samochód za blisko dwa miliony dolarów
NEWS

Lil Wayne kupił Swizz Beatz luksusowy samochód za blisko dwa miliony dolarów

Jan Benedek komentuje rozstanie z T.Love: „Zerwanie współpracy za pomocą SMS-a nie wygląda profesjonalnie ani sympatycznie”
NEWS

Jan Benedek komentuje rozstanie z T.Love: „Zerwanie współpracy za pomocą SMS-a nie wygląda profesjonalnie ani sympatycznie”

Dua Lipa o przyjaźni z Katy Perry: „To moment, w którym historia zatoczyła koło”
NEWS

Dua Lipa o przyjaźni z Katy Perry: „To moment, w którym historia zatoczyła koło”

ASAP Rocky: Moja córka to najlepsze, co stworzyłem w tym roku
NEWS

ASAP Rocky: Moja córka to najlepsze, co stworzyłem w tym roku

Prochy Lemmy’ego zostaną umieszczone w jego ulubionym barze w West Hollywood
NEWS

Prochy Lemmy’ego zostaną umieszczone w jego ulubionym barze w West Hollywood

Polecane

CGM
Nie żyje argentyński piosenkarz Fede Dorcaz. 29-latek został postrzelony podczas powrotu z próby do Tańca z gwiazdami

Nie żyje argentyński piosenkarz Fede Dorcaz. 29-latek został postrzelo ...

Tragiczne wieści nadchodzą z Meksyku

2 godziny temu

CGM
Arab o Murańskim: „Nie uderzyłem go. Dotknąłem jego spoconej twarzy i musiałem po tym umyć ręce”

Arab o Murańskim: „Nie uderzyłem go. Dotknąłem jego spoconej twarzy i ...

Arab zabrał głos i wyjaśnił, jak naprawdę wyglądała cała sytuacja

2 godziny temu

CGM
6ix9ine zeznawał przeciwko Cardi B i Jimowi Jonesowi? Raper tłumaczy swoje zeznania

6ix9ine zeznawał przeciwko Cardi B i Jimowi Jonesowi? Raper tłumaczy s ...

Tekashi po raz kolejny wraca do głośnego tematu swoich zeznań

2 godziny temu

CGM
PRIME MMA 14: Arab rzucał rywalem po klatce i wygrał przed czasem

PRIME MMA 14: Arab rzucał rywalem po klatce i wygrał przed czasem

Arab po walce zapowiedział, że to dopiero początek jego powrotu do świata freak fightów

2 godziny temu

CGM
ASAP Rocky: Moja córka to najlepsze, co stworzyłem w tym roku

ASAP Rocky: Moja córka to najlepsze, co stworzyłem w tym roku

Raper podkreśla wagę ojcostwa

18 godzin temu

CGM
Lil Wayne kupił Swizz Beatz luksusowy samochód za blisko dwa miliony dolarów

Lil Wayne kupił Swizz Beatz luksusowy samochód za blisko dwa miliony d ...

Niezwykły prezent urodzinowy

19 godzin temu