Wokalista Disturbed oświadczył się na scenie

fot. Rafał Kudyba

Wprawdzie Disturbed opublikowali niedawno premierowy kawałek „I Will Not Break” i zapowiedzieli nową płytę, niemniej bieżący rok mija im przede wszystkim na trasie „The Sickness 25th Anniversary Tour”. 10 października grupa wspólnie z Megadeth zagra w Tauron Arenie Kraków, póki co Disturbed koncertują jednak w USA.

Kilka tygodni temu na moment zrobiło się głośno o trasie amerykańskiej grupy. Wszystko pezez to, że elementy pirotechniki, uszkodzily bannery mistrzowskie Chicago Bulls w hali United Center. Teraz grupa ponownie trafia na nagłówki mediów, choć ze znacznie przyjemniejszego powodu.

Sarah powiedziała „TAK”

Podczas piątkowego koncertu w hali Golden 1 Center w Sacramento lider Disturbed David Draiman oświadczył się swojej partnerce.

– Niech wszyscy powiedzą „cześć” do mojej kochanej kobiecie. Patrzy na mnie teraz i zastanawia się: „co on robi do cholery? – mówił ze sceny Draiman, po czym wygłosił krótką mowę, na końcu której nieśmiało poprosił ją o rękę.

Co na o Sarah Uli? Naturalnie się zgodziła. Zobaczcie urocz nagranie z Sacramento.