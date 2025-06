Wokalista Cradle Of Filt zaręczył się na scenie festiwalu

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Artyści użyczają czasami sceny fanom/fankom chcącym poprosić swoje drugie połówki o rękę. Czasami sami korzystają z okazji i robią to w trakcie swoich występów. Pierwszy z brzegu przykład – w 2017 r. podczas występu w Filadelfii Offset poprosił o rękę Cardi B. Związek nie przetrwał niestety próby czasu, dlatego liczymy na to, że tym razem będzie inaczej.

Dani Filth poprosił o rękę na scenie

Kilka dni temu Cradle Of Filth gościli na Mystic Festivalu w Gdańsku. Grupa kontynuuje festiwalową trasę. W miniony weekend „Kredki” wystąpiły na brytyjskim festiwalu Download, zamykając drugi dzień koncertów na Dogtooth Stage. W trakcie występu Dani Filth zaprosił na scenę Sofiyę Belousovą, tatuażystkę, z którą jest związany od blisko pięciu lat. Muzyk przykładnie uklęknął i przemówił do swojej wybranki tym samym głosem, którym zwraca się do publiczności. Sofiya naturalnie przyjęła pierścionek zaręczynowy. Życzymy obojgu szczęścia.