Wojtek Gola odchodzi z Fame MMA. „Pamiętam, jak nikt we mnie nie wierzył” 

Fame MMA bez jednego z twórców federacji

2026.03.26

Wojtek Gola ogłosił, że po 7 latach kończy swoją przygodę z federacją Fame MMA. Informację przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, podsumowując swoją drogę od pomysłu do jednego z najpopularniejszych projektów w polskim internecie.

Od „Warsaw Shore” do biznesowego sukcesu

Kariera Wojtka Goli zaczęła się w programie Warsaw Shore, jednak z czasem celebryta skupił się na działalności biznesowej.

To właśnie Fame MMA okazało się przełomem:

  • stworzył format walk influencerów,
  • rozwinął dochodowy model PPV,
  • zbudował jedną z najgłośniejszych marek w polskim show-biznesie.

„Nikt we mnie nie wierzył” – kulisy powstania Fame MMA

W swoim oświadczeniu Gola wrócił wspomnieniami do początków projektu. Przyznał, że na starcie niewiele osób wierzyło w sukces pomysłu, w którym twórcy internetowi mieli walczyć w klatce.

„Tworząc tę federację pamiętam, jak nikt we mnie nie wierzył. Odbyłem dziesiątki spotkań z potencjalnymi inwestorami i podwykonawcami, które zazwyczaj kończyły się fiaskiem. Nikt nie wierzył w moją koncepcję, w której “jutubery będą bili się w klatce”. Jednak ja wierzyłem. Nie poddawałem się do samego końca, miesiącami planując, szukając odpowiednich osób do projektu i wierząc w sukces tego biznesu. Pamiętam, jak o poranku przed pierwszą galą wiedziałem, że już jesteśmy “na plusie” i od teraz każde kolejne PPV będzie naszym zyskiem. Zadzwoniłem wtedy do Mamy i powiedziałem: “Mamo, udało mi się”. To był moment przełomowy w moim życiu, który przyspieszył jego tempo wielokrotnie, pozwolił poznać niezliczoną ilość ciekawych osób, dał masę wspaniałych wspomnień i pomógł spełnić marzenia, o których młody Wojtek mógł tylko śnić, a jego pasja stała się pracą. Nigdy nie poddawajcie się, nawet jak ludzie nie będą w Was wierzyli i rzucali kłody pod nogi, budujcie z nich schody! Przez te lata poznałem tą branżę od podszewki, jej jasne i najciemniejsze strony”.

Podziękowania i nowy etap w życiu Wojtka Goli

„Chciałem Wam serdecznie podziękować za te wspólne 7 lat, w których mogłem spełniać się jako włodarz i wspólnik. Mam nadzieję, że tworząc federację, dostarczyłem Wam masę radości, a wieczory spędzone wspólnie ze znajomymi przy galach dawały Wam ogrom emocji!

Aktualnie planuję skupić się na rozwoju swoich biznesów, marki własnej, pasji oraz poświęcić więcej czasu Rodzinie.

Coś się kończy, a coś się zaczyna! Let’s go!” – napisał na Instagramie Gola.

Odejście Goli to ważny moment dla Fame MMA, która przez lata dynamicznie się rozwijała i zdobyła ogromną popularność wśród widzów.

Jego historia pokazuje, że konsekwencja i wiara w pomysł mogą doprowadzić do spektakularnego sukcesu – nawet wtedy, gdy początkowo brakuje wsparcia otoczenia.

 

Popularne newsy

KęKę: „Od 11 lat piję i nie ćpam”
NEWS

KęKę: „Od 11 lat piję i nie ćpam”

Doda nazwała osoby odchudzające się Ozempikiem „leniwymi tłuściochami, zabierającymi lek chorym ludziom”. Karolina Korwin Piotrowska poczuła się wywołana do odpowiedzi
NEWS

Doda nazwała osoby odchudzające się Ozempikiem „leniwymi tłuściochami, zabierającymi lek chorym ludziom”. Karolina Korwin Piotrowska poczuła się wywołana do odpowiedzi

Young Leosia potwierdza rozstanie z Kacprem Błońskim. Raperka podała powody rozpadu ich związku
NEWS

Young Leosia potwierdza rozstanie z Kacprem Błońskim. Raperka podała powody rozpadu ich związku

Do sieci wyciekły „świńskie” wiadomości Shaquille’a O’Neal do Sabriny Carpenter. Koszykarz zaprzecza, że je wysłał
NEWS

Do sieci wyciekły „świńskie” wiadomości Shaquille’a O’Neal do Sabriny Carpenter. Koszykarz zaprzecza, że je wysłał

Jay-Z pierwszy raz komentuje pozew o napaść seksualną. „Nawet kiedy robiliśmy najgorsze rzeczy, mieliśmy zasady”
NEWS

Jay-Z pierwszy raz komentuje pozew o napaść seksualną. „Nawet kiedy robiliśmy najgorsze rzeczy, mieliśmy zasady”

Kacper Błoński o rozstaniu z Young Leosią: „Sarka zasługujesz na wszystko co najlepsze, mnóstwo się od Ciebie nauczyłem”
NEWS

Kacper Błoński o rozstaniu z Young Leosią: „Sarka zasługujesz na wszystko co najlepsze, mnóstwo się od Ciebie nauczyłem”

Jay-Z wyjaśnia dlaczego wybrał Kendricka Lamara na Super Bowl
NEWS

Jay-Z wyjaśnia dlaczego wybrał Kendricka Lamara na Super Bowl

Polecane

CGM
Kacper Błoński o rozstaniu z Young Leosią: „Sarka zasługujesz na wszystko co najlepsze, mnóstwo się od Ciebie nauczyłem”

Kacper Błoński o rozstaniu z Young Leosią: „Sarka zasługujesz na ...

Kacper Błoński przerywa milczenie

1 godzinę temu

CGM
Dawid Podsiadło udostępił ostatnie bilety na swoje stadionowe koncerty

Dawid Podsiadło udostępił ostatnie bilety na swoje stadionowe koncerty

Ostatnia szansa na bilety

3 godziny temu

CGM
Young Leosia potwierdza rozstanie z Kacprem Błońskim. Raperka podała powody rozpadu ich związku

Young Leosia potwierdza rozstanie z Kacprem Błońskim. Raperka podała p ...

"Kacper dał mi tyle miłości, ile żaden inny chłopak kiedykolwiek w moim życiu"

4 godziny temu

CGM
bambi ogłosiła B-DAY Festival na Torwarze. To święto kobiecej energii i globalnego rapu

bambi ogłosiła B-DAY Festival na Torwarze. To święto kobiecej energii ...

B-DAY Festival to coś więcej niż koncerty

8 godzin temu

CGM
FKA Twigs pozwała Shia LaBeouf. Sprawa dotyczy porozumienia w sprawie napaści seksualnej

FKA Twigs pozwała Shia LaBeouf. Sprawa dotyczy porozumienia w sprawie ...

Twigs twierdzi, że Shia próbował ją uciszyć poprzez zapisy w umowie o poufności

13 godzin temu

CGM
Do sieci wyciekły „świńskie” wiadomości Shaquille’a O’Neal do Sabriny Carpenter. Koszykarz zaprzecza, że je wysłał

Do sieci wyciekły „świńskie” wiadomości Shaquille’a ...

„Mój członek wysłałby cię do szpitala”

13 godzin temu