Wojtek Gola odchodzi z Fame MMA. „Pamiętam, jak nikt we mnie nie wierzył” 

Wojtek Gola ogłosił, że po 7 latach kończy swoją przygodę z federacją Fame MMA. Informację przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, podsumowując swoją drogę od pomysłu do jednego z najpopularniejszych projektów w polskim internecie.

Od „Warsaw Shore” do biznesowego sukcesu

Kariera Wojtka Goli zaczęła się w programie Warsaw Shore, jednak z czasem celebryta skupił się na działalności biznesowej.

To właśnie Fame MMA okazało się przełomem:

stworzył format walk influencerów,

rozwinął dochodowy model PPV,

zbudował jedną z najgłośniejszych marek w polskim show-biznesie.

„Nikt we mnie nie wierzył” – kulisy powstania Fame MMA

W swoim oświadczeniu Gola wrócił wspomnieniami do początków projektu. Przyznał, że na starcie niewiele osób wierzyło w sukces pomysłu, w którym twórcy internetowi mieli walczyć w klatce. „Tworząc tę federację pamiętam, jak nikt we mnie nie wierzył. Odbyłem dziesiątki spotkań z potencjalnymi inwestorami i podwykonawcami, które zazwyczaj kończyły się fiaskiem. Nikt nie wierzył w moją koncepcję, w której “jutubery będą bili się w klatce”. Jednak ja wierzyłem. Nie poddawałem się do samego końca, miesiącami planując, szukając odpowiednich osób do projektu i wierząc w sukces tego biznesu. Pamiętam, jak o poranku przed pierwszą galą wiedziałem, że już jesteśmy “na plusie” i od teraz każde kolejne PPV będzie naszym zyskiem. Zadzwoniłem wtedy do Mamy i powiedziałem: “Mamo, udało mi się”. To był moment przełomowy w moim życiu, który przyspieszył jego tempo wielokrotnie, pozwolił poznać niezliczoną ilość ciekawych osób, dał masę wspaniałych wspomnień i pomógł spełnić marzenia, o których młody Wojtek mógł tylko śnić, a jego pasja stała się pracą. Nigdy nie poddawajcie się, nawet jak ludzie nie będą w Was wierzyli i rzucali kłody pod nogi, budujcie z nich schody! Przez te lata poznałem tą branżę od podszewki, jej jasne i najciemniejsze strony”.

Podziękowania i nowy etap w życiu Wojtka Goli

„Chciałem Wam serdecznie podziękować za te wspólne 7 lat, w których mogłem spełniać się jako włodarz i wspólnik. Mam nadzieję, że tworząc federację, dostarczyłem Wam masę radości, a wieczory spędzone wspólnie ze znajomymi przy galach dawały Wam ogrom emocji! Aktualnie planuję skupić się na rozwoju swoich biznesów, marki własnej, pasji oraz poświęcić więcej czasu Rodzinie. Coś się kończy, a coś się zaczyna! Let’s go!” – napisał na Instagramie Gola.

Fame MMA bez jednego z twórców

Odejście Goli to ważny moment dla Fame MMA, która przez lata dynamicznie się rozwijała i zdobyła ogromną popularność wśród widzów.

Jego historia pokazuje, że konsekwencja i wiara w pomysł mogą doprowadzić do spektakularnego sukcesu – nawet wtedy, gdy początkowo brakuje wsparcia otoczenia.