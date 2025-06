Wizualna premiera „Bumerangu” i chóry BAJMu z Pauliną Przybysz

Foto: I. Rachwał / D. Jaroszek

Stany Skupienia to nowa platforma stworzona w ramach festiwalu ZORZA, która wykracza poza samo doświadczenie muzyki. Obejmuje rozmaite wydawnictwa: filmy, książki, albumy, a także wydarzenia towarzyszące, mające na celu zaangażowanie społeczności festiwalowej we wspólne działania.

Zaśpiewaj na scenie ZORZY

W ramach aplikacji ZORZA ruszyły zapisy na jednodniowe chóry, tworzone w każdym z festiwalowych miast. Po wspólnych próbach uczestnicy wystąpią na głównej scenie razem z Pauliną Przybysz, wykonując nowe aranżacje piosenek zespołu BAJM.

W Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Katowicach powstaną jednodniowe chóry złożone z uczestników wydarzenia. Każdy, kto posiada bilet i pobierze aplikację ZORZA, może zgłosić się na próbę. Liczba miejsc jest ograniczona. Na pierwszą z nich, zaplanowaną na 5 czerwca w Słodowni Starego Browaru w Poznaniu miejsc zabrakło po kilku minutach od uruchomienia zapisów. Informacje o kolejnych terminach i godzinach prób będą publikowane w aplikacji.

„Bumerang” Korteza w nowej odsłonie

Jednym z pierwszych wydawnictw Stanów Skupienia jest filmowa interpretacja debiutanckiego albumu „Bumerang” Korteza. Daniel Jaroszek, reżyser znany min z fimu „Johnny”, stworzył 70-minutową opowieść splecioną z dźwięków i obrazów. Projekt filmowy, który nie tyle „opowiada” muzykę, a ją dopełnia – w sposób spójny, wizualnie konsekwentny, a przy tym głęboko emocjonalny.

„Bumerang” to również wizualne tło koncertów Korteza, które łączy projekcje z występem na żywo. Po dziesięciu latach od premiery albumu, Kortez wraca do swoich utworów w zupełnie nowej formie.

– Album Bumerang znałem od dawna, po premierze słuchałem go często. Potem też przewijał się przez moją playlistę. Ale kiedy wróciłem do płyty kilka miesięcy temu, poczułem się, jakbym słyszał ją pierwszy raz. Wciągnęła mnie bez reszty, a z każdym odtworzeniem w mojej głowie dojrzewała historia. Zapomniana wieś na odludziu zyskiwała konkretny kształt, a ojciec i syn podejmowali decyzje, których sam się nie spodziewałem – mówi Daniel Jaroszek.

Film będzie prezentowany podczas kameralnych seansów w kinach studyjnych w festiwalowych miastach – pierwszy pokaz odbędzie się 5 czerwca w poznańskim kinie Rialto o godz. 21:00. Dostęp wymaga biletu na festiwal i rezerwacji przez aplikację ZORZA.

Aplikacja jako centrum doświadczenia

Elementem łączącym wszystkie wydarzenia Stanów Skupienia jest aplikacja ZORZA. To znacznie więcej niż tylko przewodnik po festiwalu – to narzędzie budujące społeczność i angażujące uczestników. System TIPów, czyli „trochę innych punktów” przyznawanych za aktywność, motywuje do odkrywania wszystkich możliwości festiwalu – od udziału w projektach Stanów Skupienia po odwiedzanie stref partnerów. Aplikacja dostępna w App Store i Google Play