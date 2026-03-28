Wiraszko i Natalia Muianga prezentują „Najprościej” – wzruszający duet o miłości

Świeżo po debiutanckim albumie „Tak młodo się nie spotkamy”, Michał Wiraszko prezentuje nowy singiel „Najprościej”. W utworze gościnnie pojawia się Natalia Muianga.

Romantyczny singiel i wyjątkowy teledysk

„Najprościej” to wolno‑taneczny, wzruszający numer o prostocie i szczerości w relacjach międzyludzkich, w tym w miłości. Do utworu powstał również teledysk wyreżyserowany przez Bartosza Mielocha, w którym występują utalentowani tancerze – Pati Alen i Piotr Iwanicki, półfinaliści tegorocznej edycji programu Mam Talent.

Piotr Iwanicki jest 12‑krotnym mistrzem świata w tańcu, a jego udział wraz z Pati w klipie dodaje niezwykłego wyrazu wizualnego i emocjonalnego.

Wiraszko o utworze

„Piosenkę ‘Najprościej’ od początku postrzegam jako cichego faworyta z płyty i świetny materiał na duet. Poszukiwałem artystki, która podkreśliłaby wszystkie walory utworu – i natrafiłem na Natalię. Wydaje mi się, że ‘Najprościej’ było dla niej napisane” – mówi Michał Wiraszko.

Artysta dodaje, że piosenka ma potencjał nawet na pierwszy taniec weselny, a jej romantyczny charakter przywodzi na myśl ballady takich wykonawców jak The Cranberries, INXS czy Vaya Con Dios.

Natalia Muianga o współpracy

„To mój pierwszy duet. Utwór od pierwszego przesłuchania wywołał emocje, dlatego z przyjemnością przyjęłam zaproszenie Michała. Czuję się zaszczycona, że klip uświetnili Pati i Piotr” – mówi Natalia Muianga.

O teledysku i tancerzach

