CGM

Will Smith śmiechem reaguje na pozew molestowanie seksualne skrzypka z „America’s Got Talent”

Do sieci trafiło nagranie, które pokazuje, że Will nie traktuje oskarżeń zbyt poważnie

2026.01.13

opublikował:

Will Smith śmiechem reaguje na pozew molestowanie seksualne skrzypka z „America’s Got Talent”

fot. mat. pras.

Will Smith dosłownie śmieje się z zarzutów o bezprawne zwolnienie i odwet, które przeciwko niemu wniósł skrzypek Brian King Joseph. Nowe nagranie wideo pokazuje gwiazdora w Londynie, gdzie pracuje nad nowym programem Nat Geo „Pole to Pole With Will Smith”.

Pozew Brian King Joseph przeciwko Willowi Smithowi

Brian King Joseph, znany z występów w „America’s Got Talent”, pozwał Willa Smitha, twierdząc, że został zwolniony po tym, jak zgłosił incydent związany z molestowaniem seksualnym.

Według powoda, podczas trasy koncertowej Willa Smitha „Based on a True Story”, doszło do niepokojącego zdarzenia w Las Vegas – Brian znalazł dowody na wtargnięcie do swojego pokoju oraz notatkę podpisaną przez „Stone F” z serduszkiem, która miała go przestraszyć możliwością późniejszego ataku o podłożu seksualnym.

Po zgłoszeniu incydentu ochronie hotelowej, Brian twierdzi, że został zwolniony z trasy.

Will Smith odpiera zarzuty

Adwokat Willa Smitha, Allen B. Grodsky, określił zarzuty jako „fałszywe, bezpodstawne i lekkomyślne”. Dodał:

„Zarzuty są fałszywe, bezpodstawne i lekkomyślne i wykorzystamy wszystkie dostępne środki prawne, aby ujawnić prawdę.”

Nagranie pokazuje, że Will Smith, zapytany o sprawę, po prostu się śmieje i wsiada do czekającego na niego samochodu, nie poświęcając zarzutom żadnej uwagi.

Sprawa w toku

Pozew Briana Kinga Josepha jest kolejnym głośnym przypadkiem prawnym, z którym mierzy się Will Smith po ostatnich kontrowersjach medialnych. Szczegóły sprawy będą rozwijać się w kolejnych miesiącach, a reakcja aktora wskazuje, że na razie nie traktuje zarzutów poważnie.

Tagi


Popularne newsy

Popek Monster wraca do MMA. Wiemy z kim zawalczy raper w PRIME 16
NEWS

Popek Monster wraca do MMA. Wiemy z kim zawalczy raper w PRIME 16

Wiemy, co Taco Hemingway podarował swojej ukochanej na święta. Prezent wykonał inny raper
NEWS

Wiemy, co Taco Hemingway podarował swojej ukochanej na święta. Prezent wykonał inny raper

Sitek wspiera JNR-a, Buszu odpowiada dokumentem na diss
NEWS

Sitek wspiera JNR-a, Buszu odpowiada dokumentem na diss

Czy Łona i Webber zakończyli współpracę. Czy weterani są skonfliktowani?
NEWS

Czy Łona i Webber zakończyli współpracę. Czy weterani są skonfliktowani?

Członek Dixon37 wystąpi w „Tańcu z gwiazdami”?
NEWS

Członek Dixon37 wystąpi w „Tańcu z gwiazdami”?

Paszporty POLITYKI 2025 rozdane. Poznaliśmy wszystkich laureatów prestiżowej nagrody
NEWS

Paszporty POLITYKI 2025 rozdane. Poznaliśmy wszystkich laureatów prestiżowej nagrody

Julia Wieniawa, Dziarma, Hela, Julia Pietrucha i inni pokazali jak wyglądali w 2016 roku
NEWS

Julia Wieniawa, Dziarma, Hela, Julia Pietrucha i inni pokazali jak wyglądali w 2016 roku

Polecane

CGM
Norbi o walce z alkoholem, narkotykami i hazardem w książce „Wygrałem życie, ale najpierw przegrałem siebie”

Norbi o walce z alkoholem, narkotykami i hazardem w książce „Wygrałem ...

Premiera już 11 lutego

2 godziny temu

CGM
Snoop Dogg podczas Złotych Głobów: „„Jestem teraz naćpany jak skur***syn”

Snoop Dogg podczas Złotych Głobów: „„Jestem teraz naćpany jak sk ...

Wypowiedź rapera ocenzurowana na Złotych Globach 2026

2 godziny temu

CGM
A$AP Rocky usuwa Playboi Cartiego z oficjalnej wersji singla „Helicopter$”

A$AP Rocky usuwa Playboi Cartiego z oficjalnej wersji singla „Helicopt ...

Do sieci trafił klip do tego numeru

2 godziny temu

CGM
Raper z Atlanty skazany na 70 lat więzienia i 40 mln dolarów zadośćuczynienia

Raper z Atlanty skazany na 70 lat więzienia i 40 mln dolarów zadośćucz ...

Sąd federalny w Georgii zasądził na rzecz jednej z ofiar łącznie 40 mln dolarów

2 godziny temu

CGM
Julia Wieniawa, Dziarma, Hela, Julia Pietrucha i inni pokazali jak wyglądali w 2016 roku

Julia Wieniawa, Dziarma, Hela, Julia Pietrucha i inni pokazali jak wyg ...

Początek 2026 roku przyniósł prawdziwą falę wspomnień w social mediach

3 godziny temu

CGM
Czy Łona i Webber zakończyli współpracę. Czy weterani są skonfliktowani?

Czy Łona i Webber zakończyli współpracę. Czy weterani są skonfliktowan ...

Łona zabrał głos

17 godzin temu