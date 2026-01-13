Will Smith śmiechem reaguje na pozew molestowanie seksualne skrzypka z „America’s Got Talent”

fot. mat. pras.

Will Smith dosłownie śmieje się z zarzutów o bezprawne zwolnienie i odwet, które przeciwko niemu wniósł skrzypek Brian King Joseph. Nowe nagranie wideo pokazuje gwiazdora w Londynie, gdzie pracuje nad nowym programem Nat Geo „Pole to Pole With Will Smith”.

Pozew Brian King Joseph przeciwko Willowi Smithowi

Brian King Joseph, znany z występów w „America’s Got Talent”, pozwał Willa Smitha, twierdząc, że został zwolniony po tym, jak zgłosił incydent związany z molestowaniem seksualnym.

Według powoda, podczas trasy koncertowej Willa Smitha „Based on a True Story”, doszło do niepokojącego zdarzenia w Las Vegas – Brian znalazł dowody na wtargnięcie do swojego pokoju oraz notatkę podpisaną przez „Stone F” z serduszkiem, która miała go przestraszyć możliwością późniejszego ataku o podłożu seksualnym.

Po zgłoszeniu incydentu ochronie hotelowej, Brian twierdzi, że został zwolniony z trasy.

Will Smith odpiera zarzuty

Adwokat Willa Smitha, Allen B. Grodsky, określił zarzuty jako „fałszywe, bezpodstawne i lekkomyślne”. Dodał:

„Zarzuty są fałszywe, bezpodstawne i lekkomyślne i wykorzystamy wszystkie dostępne środki prawne, aby ujawnić prawdę.”

Nagranie pokazuje, że Will Smith, zapytany o sprawę, po prostu się śmieje i wsiada do czekającego na niego samochodu, nie poświęcając zarzutom żadnej uwagi.

Sprawa w toku

Pozew Briana Kinga Josepha jest kolejnym głośnym przypadkiem prawnym, z którym mierzy się Will Smith po ostatnich kontrowersjach medialnych. Szczegóły sprawy będą rozwijać się w kolejnych miesiącach, a reakcja aktora wskazuje, że na razie nie traktuje zarzutów poważnie.