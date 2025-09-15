Szukaj
Wigor z Mor W.A. oskarża Liroya: „Zostałem oszukany na 50 tysięcy złotych”

Inwestycja w Liroyal, która okazała się pułapką

2025.09.15

opublikował:

Wigor z Mor W.A. oskarża Liroya: „Zostałem oszukany na 50 tysięcy złotych”

fot. P. Tarasewicz

Wigor, raper znany z legendarnej grupy Mor W.A., w rozmowie z Polską Agencją Prasową wyznał, że został oszukany przez firmę Liroyal, której właścicielem jest Liroy. W 2021 roku podczas gali Popkillerów muzyk został zachęcony do zainwestowania w akcje spółki zajmującej się produkcją olejków i suszu konopnego.

„Zostałem przez Liroya oszukany na 50 tysięcy złotych. Wiem, że jest 700 takich osób. Poszło o jego firmę Liroyal. Tak jak wspomniałem, zainwestowałem, miałem nadzieję, że zarobię, ale już czwarty rok czekam na zwrot środków” – mówi Wigor.

700 poszkodowanych inwestorów

Według słów rapera, w podobnej sytuacji znalazło się setki osób.

„To nie jest tylko moja sprawa, ale wielu innych. Wiem, że około 700 osób utopiło w to pieniądze. Pojawiły się wielkie obietnice, ale nic z nich nie wyszło” – dodał artysta.

Niespełnione obietnice i brak rozliczeń

W ramach współpracy miały się również pojawić działania promujące działalność muzyczną Wigora.

„Miałem też obiecaną promocję mojej płyty. Liroy miał umieścić reklamę w klipach. Początkowo to się wydarzyło, ale kiedy przyszło do rozliczeń, sprawa była odkładana, a przelewy nie wpływały” – relacjonuje raper.

Podejrzenia o inwestycje w kryptowaluty

W rozmowie Wigor zasugerował również, że pieniądze inwestorów mogły zostać utopione w kryptowalutach.

„Może poszły w krypto, ale tego nie wiem na pewno. Faktem jest, że środków nikt nie odzyskał” – wyznał.

Co dalej?

Sprawa budzi coraz większe kontrowersje na polskiej scenie rapowej. Wigor podkreśla, że mimo upływu lat nie traci nadziei na odzyskanie pieniędzy i liczy na wspólne działania poszkodowanych.

 

