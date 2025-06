Wiemy, które utwory Quebonafide wykonał dziś na PGE Narodowym. Zaglądacie na własną odpowiedzialność

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Za nami pierwszy z dwóch pożegnalnych koncertów Quebonafide na PGE Narodowym. Raper dotrzymał danego słowa, dostarczając imponujące widowisko.

Jeśli niestraszne Wam spoilery lub i tak nie wybieracie się na jutrzejszy koncert, zerknijcie poniżej do setu zaprezentowanego przez rapera. W jakim stopniu będzie się on pokrywał z tym, co fani usłyszą jutro? Zobaczymy.

Podczas pierwszego koncertu raperowi na scenie towarzyszyli m.in. Muflon, Tommy Cash, Sobel, Kukon i Oki. Ten ostatni zaliczył spektakularne wejście na scenę, skacząc na bungee z dachu stadionu.

Setlista:

1. Intro

2. Północ Południe

3. Futurama 3

4. Futurama 3.5

5. Tamagotchi

6. Art. B

7. 8 kobiet

8. Bogini

9. Eden Hazard ft. Muflon

10. Rock’n’Roller 2

11. Avengers

12. Benz Dealer ft. Tommy Cash

13. Espresso Macchiato ft. Tommy Cash

14. Bubbletea

15. Mama powtarzała ft. Sobel

16. Noradrenalina + bridge De Mono ft. Sobel

17. Jesień ft. Hubert., The Cassino

18. Igły soczewki samoloty

19. Żadnych zmartwień ft. Kuban

20. Same zmartwienia ft. Kuban

21. Chore jazdy ft. Kuban

22. Prowo ft. Eripe

23. Szubienica pestycydy broń ft. Kuba Więcek

24. Złote Globy ft. Kukon

25. Ogrody po blantach ft. Kukon,

26. Freestyle Newonce ft. Solar

27. Intercontinental bajers

28. Ganges

29. Half Dead

30. Madagaskar

31. Candy ft. Klaudia Szafrańska

31. C’est La Vie

3. Nie życzę ci źle ft. Michał Żagań

34. Eurofia / Kawa i xanax ft. Kasia Grzesiek + Pawbeats

35. Zorza ft. Dobrawa/Resina

36. Ile mogłem ft. K-Leah

37. Hype ft. K-Leah

38. Trip ft. K-Leah

39. Melisa

40. Aspartam ft. Mata

41. Papuga ft. Mata

42. Jestem poje**ny ft. Mata

43. Jeremy Sochan ft. Oki

44. Natrętne myśli ft. Oki/Baasch

45. Refren trochę jak Lana Del Rey

46. Wkrótce będziesz czuć się lepiej ft. Oki

47. Wielki finał