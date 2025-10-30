Szukaj
CGM

Weteran sceny: „To ja załatwiłem 50 Centowi kontrakt z Eminemem”

"Get Rich or Die Tryin’" do dziś uważany jest za jeden z przełomowych debiutów w historii rapu

2025.10.30

opublikował:

Weteran sceny: „To ja załatwiłem 50 Centowi kontrakt z Eminemem”

Juvenile ujawnia kulisy kontraktu 50 Centa z Eminemem

Weteran sceny Juvenile ujawnia, że to właśnie on odegrał kluczową rolę w podpisaniu przez 50 Centa kontraktu z Eminemem i wytwórnią Shady Records. Dzięki temu 50 Cent mógł wydać swój kultowy album Get Rich or Die Tryin’, który do dziś uważany jest za jeden z przełomowych debiutów w historii rapu.

Jak Juvenile pomógł 50 Centowi?

Według Juvenile’a, w tamtym czasie 50 Cent nie miał dostępu do profesjonalnego studia ani odpowiednich warunków do nagrywania. Weteran sceny twierdzi, że udostępnił mu swój bus studyjny, dzięki czemu 50 Cent, Tony Yayo i Lloyd Banks mogli rejestrować materiał w komfortowych warunkach.

Ponadto Juvenile podkreśla, że to on zasugerował Sha Money XL (byłego prezesa G-Unit), by zwrócił uwagę na kompatybilność stylu 50 Centa i Eminema. To miało przekonać legendarnego rapera do nawiązania współpracy z Shady Records.

Znaczenie wsparcia Juvenile’a dla kariery 50 Centa

Dzięki wsparciu Juvenile’a i jego wpływowi na decyzje Shady Records, kariera 50 Centa nabrała rozpędu. Album Get Rich or Die Tryin’ stał się kamieniem milowym w historii hip-hopu, a 50 Cent zyskał status jednej z największych gwiazd rapu początku XXI wieku.

Dla fanów hip-hopu historia ta pokazuje, że za sukcesami znanych artystów często stoją niewidoczni mentorzy, którzy tworzą fundamenty kariery zza kulis.

Tagi


Popularne newsy

„Miód, fiut czy jak ci tam jest” – Donguralesko ostrzega MIÜ: „Masz trzy godziny, żeby to usunąć”
NEWS

„Miód, fiut czy jak ci tam jest” – Donguralesko ostrzega MIÜ: „Masz trzy godziny, żeby to usunąć”

Zeus komentuje stanowisko Włodiego w sprawie ghostwritingu
NEWS

Zeus komentuje stanowisko Włodiego w sprawie ghostwritingu

Gural groził MIÜ i wszystko wskazuje na to, że spełni tę groźbę. MIÜ, niewzruszony, czeka
NEWS

Gural groził MIÜ i wszystko wskazuje na to, że spełni tę groźbę. MIÜ, niewzruszony, czeka

Awantura Gurala z MIÜ to jednak akcja promocyjna nie początek beefu
NEWS

Awantura Gurala z MIÜ to jednak akcja promocyjna nie początek beefu

Mąż Sii twierdzi, że jest ona „poważnym i bezpośrednim zagrożeniem” dla ich dziecka z powodu nadużywania narkotyków
NEWS

Mąż Sii twierdzi, że jest ona „poważnym i bezpośrednim zagrożeniem” dla ich dziecka z powodu nadużywania narkotyków

Nie dojdzie do walki Popka z Pawłem Jóźwiakiem w FAME MMA. Ten ma nowego przeciwnika i twierdzi, że przyjmowane przez Popka substancje zżarły mu mózg
NEWS

Nie dojdzie do walki Popka z Pawłem Jóźwiakiem w FAME MMA. Ten ma nowego przeciwnika i twierdzi, że przyjmowane przez Popka substancje zżarły mu mózg

Doda wyprowadziła Kazika za rękę na scenę. Rockman próbował zaśpiewać z nią refren wielkiego hitu
NEWS

Doda wyprowadziła Kazika za rękę na scenę. Rockman próbował zaśpiewać z nią refren wielkiego hitu

Polecane

CGM
Doda wyprowadziła Kazika za rękę na scenę. Rockman próbował zaśpiewać z nią refren wielkiego hitu

Doda wyprowadziła Kazika za rękę na scenę. Rockman próbował zaśpiewać ...

Czyżby legenda polskiego rocka i alternatywy była skrytym fanem talentu Dody?

1 godzinę temu

CGM
Boosie Badazz pochwalił się nagraniem, na którym jego pies  przepędza włamywacza

Boosie Badazz pochwalił się nagraniem, na którym jego pies  przepędza ...

Do zdarzenia doszło, gdy raper przebywał w Dallas na koncercie

2 godziny temu

CGM
Big L i Mac Miller dwóch nieżyjący raperów w jednym kawałku

Big L i Mac Miller dwóch nieżyjący raperów w jednym kawałku

Spotkanie dwóch rapowych światów

2 godziny temu

CGM
Sia wygrywa w sądzie w sprawie opieki nad dzieckiem

Sia wygrywa w sądzie w sprawie opieki nad dzieckiem

Mąż wokalistki twierdził, że jest ona „poważnym i bezpośrednim zagrożeniem” dla dziecka

4 godziny temu

CGM
Ralph Kaminski boi się na zapas

Ralph Kaminski boi się na zapas

Ralph Kaminski zapowiada piąty album

10 godzin temu

CGM
Wokalista Maneskin oświadczył się aktorce. To nie pierwszy raz kiedy Damiano poprosił ukochaną o rękę

Wokalista Maneskin oświadczył się aktorce. To nie pierwszy raz kiedy D ...

Damiano David i Dove Cameron zaręczeni

10 godzin temu