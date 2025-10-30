Weteran sceny: „To ja załatwiłem 50 Centowi kontrakt z Eminemem”

Juvenile ujawnia kulisy kontraktu 50 Centa z Eminemem

Weteran sceny Juvenile ujawnia, że to właśnie on odegrał kluczową rolę w podpisaniu przez 50 Centa kontraktu z Eminemem i wytwórnią Shady Records. Dzięki temu 50 Cent mógł wydać swój kultowy album Get Rich or Die Tryin’, który do dziś uważany jest za jeden z przełomowych debiutów w historii rapu.

Jak Juvenile pomógł 50 Centowi?

Według Juvenile’a, w tamtym czasie 50 Cent nie miał dostępu do profesjonalnego studia ani odpowiednich warunków do nagrywania. Weteran sceny twierdzi, że udostępnił mu swój bus studyjny, dzięki czemu 50 Cent, Tony Yayo i Lloyd Banks mogli rejestrować materiał w komfortowych warunkach.

Ponadto Juvenile podkreśla, że to on zasugerował Sha Money XL (byłego prezesa G-Unit), by zwrócił uwagę na kompatybilność stylu 50 Centa i Eminema. To miało przekonać legendarnego rapera do nawiązania współpracy z Shady Records.

Znaczenie wsparcia Juvenile’a dla kariery 50 Centa

Dzięki wsparciu Juvenile’a i jego wpływowi na decyzje Shady Records, kariera 50 Centa nabrała rozpędu. Album Get Rich or Die Tryin’ stał się kamieniem milowym w historii hip-hopu, a 50 Cent zyskał status jednej z największych gwiazd rapu początku XXI wieku.

Dla fanów hip-hopu historia ta pokazuje, że za sukcesami znanych artystów często stoją niewidoczni mentorzy, którzy tworzą fundamenty kariery zza kulis.