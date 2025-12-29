VNM opublikował świąteczną rozmowę z ojcem o rapie. „Ty, a ten Eminem to ma jakąś ksywę?”

fot. Mateusz Czech

Święta to czas rodzinnych rozmów, które czasem potrafią rozbawić bardziej niż najlepszy mem. Przekonał się o tym VNM, który opublikował na Instagramie fragment rozmowy ze swoim 76-letnim tatą na temat rapu.

Świąteczna rozmowa VNM-a z tatą o rapie

VNM podzielił się na swoim InstaStory zabawnym opisem rozmowy z ojcem, który – choć rap zna raczej z doskoku – zaskoczył syna swoją wiedzą. Punktem wyjścia okazał się… Liroy.

Ojciec rapera zapytał go nagle:

„A wiesz, jaką Liroy ma ksywę?”

Gdy VNM odpowiedział pytaniem, usłyszał bez wahania:

„Scyzoryk! W krzyżówce było!”

Liroy, Kielce i „scyzoryki”

Rozmowa szybko zeszła na Kielce – rodzinne miasto Liroya. Ojciec VNM-a przypomniał sobie czasy wojska, kiedy określenie „scyzoryki” było używane wobec mieszkańców Kielc.

„Ty, a ten Liroy to z Kielc, nie?” – zapytał. „Jak byłem w wojsku, to na Kielczan mówiliśmy scyzoryki” – dodał po chwili.

Raper postanowił sprawdzić genezę tego określenia i wytłumaczył ją ojcu, co doprowadziło do absolutnie finałowego momentu rozmowy.

„A ten Eminem to ma jakąś ksywę?”

Po wyjaśnieniu pochodzenia przydomku „Scyzoryk” padło pytanie, które całkowicie rozbroiło VNM-a:

„Ty, a ten Eminem, to ma jakąś ksywę?”

Reakcja rapera była natychmiastowa i bardzo szczera.