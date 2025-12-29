VNM opublikował świąteczną rozmowę z ojcem o rapie. „Ty, a ten Eminem to ma jakąś ksywę?”

fot. Mateusz Czech
Święta to czas rodzinnych rozmów, które czasem potrafią rozbawić bardziej niż najlepszy mem. Przekonał się o tym VNM, który opublikował na Instagramie fragment rozmowy ze swoim 76-letnim tatą na temat rapu.
Świąteczna rozmowa VNM-a z tatą o rapie
VNM podzielił się na swoim InstaStory zabawnym opisem rozmowy z ojcem, który – choć rap zna raczej z doskoku – zaskoczył syna swoją wiedzą. Punktem wyjścia okazał się… Liroy.
Ojciec rapera zapytał go nagle:
„A wiesz, jaką Liroy ma ksywę?”
Gdy VNM odpowiedział pytaniem, usłyszał bez wahania:
„Scyzoryk! W krzyżówce było!”
Liroy, Kielce i „scyzoryki”
Rozmowa szybko zeszła na Kielce – rodzinne miasto Liroya. Ojciec VNM-a przypomniał sobie czasy wojska, kiedy określenie „scyzoryki” było używane wobec mieszkańców Kielc.
„Ty, a ten Liroy to z Kielc, nie?” – zapytał.
„Jak byłem w wojsku, to na Kielczan mówiliśmy scyzoryki” – dodał po chwili.
Raper postanowił sprawdzić genezę tego określenia i wytłumaczył ją ojcu, co doprowadziło do absolutnie finałowego momentu rozmowy.
„A ten Eminem to ma jakąś ksywę?”
Po wyjaśnieniu pochodzenia przydomku „Scyzoryk” padło pytanie, które całkowicie rozbroiło VNM-a:
„Ty, a ten Eminem, to ma jakąś ksywę?”
Reakcja rapera była natychmiastowa i bardzo szczera.
„Obsmarkałem się i wszedłem na Instagram” – podsumował VNM.