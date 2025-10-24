Szukaj
Virtual Punx z nowym mixtapem. Wśród gości Hellfield z CrackHouse

Na płycie gościnnie m.in. Skolim

2025.10.24

opublikował:

Virtual Punx z nowym mixtapem. Wśród gości Hellfield z CrackHouse

Virtual Punx prezentują nowy mixtape i singiel „VIBE!”

Undergroundowy kolektyw młodych artystów Virtual Punx nie zwalnia tempa. Grupa właśnie wypuściła swój najnowszy mixtape, który od dziś dostępny jest we wszystkich serwisach streamingowych. Promuje go singiel „VIBE!”, będący pełnym energii utworem stworzonym przez kotolgę, młodegozane’a i Haranczykova, z gościnnym udziałem Hellfielda z kolektywu CrackHouse.

„VIBE!” to połączenie charakterystycznych brzmień sceny alternatywnej, elektronicznej i trapowej. Całość utrzymana jest w imprezowym, luźnym klimacie, który idealnie oddaje ducha młodego pokolenia twórców.

Hellfield z CrackHouse dołącza do Virtual Punx

Gościnny udział Hellfielda to jedno z największych zaskoczeń na mixtapie. Reprezentant CrackHouse wnosi do numeru unikalną energię i surowe brzmienie, które doskonale kontrastuje z melodyjnymi partiami reszty artystów. Dzięki temu „VIBE!” ma potencjał stać się viralowym hitem, który podbije imprezowe playlisty i social media.

Współpraca pomiędzy Virtual Punx i Hellfieldem pokazuje, że polska scena undergroundowa wciąż się rozwija i nie boi się odważnych eksperymentów muzycznych.

Tracklista i goście na mixtapie „Virtual Punx Mixtape”

Na „Virtual Punx Mixtape” znalazło się 11 utworów, które ukazują różnorodność muzyczną i kreatywność całego kolektywu. Wśród gości pojawiają się zarówno uznane nazwiska sceny, jak i nowe twarze.

Szczególną uwagę przyciąga wspólny numer Virtual Punx ze Skolimem – viralowy hit „DAWAJ DO TAŃCA”, który zdobył popularność w serwisach społecznościowych i na TikToku.

Tracklista to połączenie imprezowych bangerów, emocjonalnych kawałków i odważnych eksperymentów z brzmieniem. To materiał, który trafia zarówno do fanów alternatywnego rapu, jak i nowoczesnej elektroniki.

Virtual Punx – nowa siła młodego pokolenia

Virtual Punx to kolektyw, który w krótkim czasie zyskał opinię jednego z najbardziej kreatywnych składów młodego pokolenia. Ich muzyka to mieszanka stylów, energii i autentyczności, która przyciąga coraz szersze grono słuchaczy.

Zespół konsekwentnie buduje swoją pozycję w polskim undergroundzie, a „Virtual Punx Mixtape” potwierdza, że są gotowi na większe sceny i jeszcze większe wyzwania.

