Viki Gabor stanowczo reaguje na pytanie o Roksanę Węgiel: „Podziękuję”

Viki Gabor wzięła udział w krótkim formacie serwisu Kozaczek, w którym odpowiadała na serię szybkich pytań. Choć większość odpowiedzi nie wzbudziła większych emocji, reakcja wokalistki na pytanie o Roksanę Węgiel była wymowna i jednoznaczna.

Zapytano ją, czy wolałaby wybrać się z Węgiel na kawę, czy nagrać z nią wspólny utwór. Gabor odpowiedziała krótko, patrząc prosto w kamerę:

„Podziękuję”

Porównywana kariera i różne style muzyczne

Kariery Viki Gabor i Roksany Węgiel bywają często zestawiane ze względu na podobną ścieżkę – obie zyskały popularność dzięki The Voice Kids i reprezentowały Polskę na Eurowizji Junior. Mimo to ich styl muzyczny i prezentowana estetyka znacząco się różnią, co wpływa na postrzeganie młodych artystek przez fanów i media.

Inne pytania i osobiste refleksje Viki

Podczas wywiadu pojawiły się także pytania o preferencje kulinarne, np. bubble tea czy matchę, na co Gabor odpowiedziała: „Ani to, ani to”. Poruszono również temat wieku artystki i jej wyglądu.

„Cały czas jestem dzieciakiem, robię dziwne i głupie rzeczy. Wyglądam starzej? Chcę wyglądać na 18 lat, lubię mieć 18 lat, lubię być młoda” – mówiła Gabor.

Viki podkreśliła też, że od najmłodszych lat rozwijała swoją karierę muzyczną, zaczynając ją w wieku 10 lat, co odróżniało ją od rówieśników:

„Moi rówieśnicy mają 'normalne’ życie, to było odczuwalne, ale czy ja mam z tym problem? Nie. Od początku mówiłam, że z drugiej strony wybrałam sobie tę drogę, więc muszę coś poświęcić” – dodała artystka.