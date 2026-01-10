CGM

Viki yła gościem programu „Dzień Dobry TVN”

2026.01.10

Viki Gabor komentuje swoje znikniecie z Instagrama i ślub z Giovannim

Viki Gabor była gościem programu „Dzień Dobry TVN”, gdzie opowiedziała o swoim prywatnym życiu, zniknięciu z Instagrama oraz ślubie z Giovannim Trojankiem.

Viki Gabor usunęła posty na Instagramie

Podczas sylwestra Viki Gabor usunęła wszystkie posty na Instagramie, co wywołało spore zamieszanie w mediach społecznościowych. Wokalistka wróciła na platformę dopiero po tygodniu, podpisując nowe zdjęcia krótko: „ok”. W wywiadzie dla TVN wyjaśniła:

„To też jest plan. To było zaplanowane parę miesięcy przed sylwestrem, więc to nie wyszło 'tak o, po prostu’. Jest to częścią mojego planu.”

Artystka podkreśliła, że nie zwraca uwagi na komentarze i nagłówki dotyczące jej życia prywatnego:

„Totalnie nie zwracam na to uwagi. Ja mam strasznie dużo roboty na głowie. Dużo pracuję. Totalnie to ominęłam. Ja tego nie czytam.”

Viki Gabor o ślubie z Giovannim Trojankiem

Informacja o romskim ślubie Viki Gabor pojawiła się pod koniec 2025 roku za pośrednictwem dziadka Giovanniego, Bogdana Trojanka, który opublikował nagrania z ceremonii. Choć filmy wkrótce zniknęły z sieci, piosenkarka potwierdziła, że się zaręczyła i jest szczęśliwa.

Zapytana o ślub w „Dzień Dobry TVN”, Viki odpowiedziała:

„Nie wiem, no, słuchajcie, jestem szczęśliwa i myślę, że to jest najważniejsze. Ja jestem takim typem osoby, która nie mówi za bardzo o swoim życiu prywatnym, bo każda osoba chce zachować swoją prywatność. Tworzę muzykę, jestem tu po to, żeby śpiewać, pisać, a nie żeby mówić o tym, jak będzie wyglądać mój ślub.”

Na koniec dodała:

Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby odnaleźć swoją połówkę, bo każdy człowiek tego potrzebuje.”

