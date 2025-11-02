Victoria De Angelis z Måneskin dołączyła do Duran Duran podczas halloweenowego koncertu w Manchesterze

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Brytyjska legenda popu lat 80. Duran Duran zaskoczyła fanów podczas swojego halloweenowego koncertu w Manchesterze, zapraszając na scenę Victorię De Angelis z zespołu Måneskin. Wspólnie wykonali kultowy utwór „Psycho Killer” z repertuaru Talking Heads.

Duran Duran po raz pierwszy zagrali halloweenowy koncert w Wielkiej Brytanii

31 października Duran Duran wystąpili w hali Co-op Live w Manchesterze, organizując swój pierwszy w historii halloweenowy koncert w Wielkiej Brytanii. Tradycja tego typu wydarzeń rozpoczęła się w 2022 roku, kiedy zespół zagrał wyjątkowy występ w Las Vegas, który później stał się inspiracją do wydania albumu „Danse Macabre”.

Krążek ten łączy w sobie nowe kompozycje, mroczne wersje klasycznych hitów grupy oraz covery artystów takich jak Billie Eilish czy Talking Heads.

Victoria De Angelis i Duran Duran razem w „Psycho Killer”

Podczas koncertu w Manchesterze na scenie pojawiła się Victoria De Angelis, basistka Måneskin, ubrana w kostium anioła. Wraz z Simonem Le Bonem i resztą zespołu wykonała hit „Psycho Killer” z 1977 roku.

De Angelis wcześniej współpracowała z Duran Duran przy nagraniu tej samej piosenki na albumie „Danse Macabre”, gdzie zagrała z Andym Taylorem, byłym gitarzystą zespołu.

Basista Duran Duran John Taylor w jednym z wywiadów nazwał De Angelis „najważniejszą współczesną basistką”, dodając:

„Spotkałem kilku chłopaków z Måneskin na imprezie, a oni powiedzieli: ‘musisz poznać naszą basistkę’. Jest pełna energii! Kiedy zapytałem, co ją inspiruje, odpowiedziała: ‘Tina Weymouth’. Wiedziałem wtedy, że musimy zagrać razem Psycho Killer.”

Victoria dodała, że zaproszenie do współpracy było dla niej „niesamowitym zaszczytem”:

„Od razu złapaliśmy wspólny język, rozmawiając o muzyce i o basie. Dla mnie Tina Weymouth to absolutny wzór stylu, postawy i muzykalności.”

Plany koncertowe Duran Duran i solowy projekt Victorii De Angelis

Tuż po halloweenowym show Duran Duran zapowiedzieli dwa duże koncerty w Irlandii, z udziałem Nile’a Rodgersa i Chic jako supportu. Następnie grupa wystąpi w Exeter i Chelmsford w Wielkiej Brytanii.

W rozmowie z NME Simon Le Bon zdradził, że zespół wciąż marzy o występie na Glastonbury Festival:

„Chcemy zagrać na głównej scenie. Jeśli nie teraz, to wkrótce.”

Z kolei Victoria De Angelis w ostatnim roku rozpoczęła solowy projekt DJ-ski, wydając utwór „GET UP BITCH! (Shake Ya Ass)” – taneczny, energetyczny numer łączący techno i baile funk, stworzony we współpracy z Anittą.

„Uwielbiam brazylijski baile funk i muzykę klubową. To idealne połączenie wszystkiego, co kocham – z domieszką ostrego techno” – powiedziała De Angelis w rozmowie z NME.