Urząd podatkowy twierdzi, że Britney jest winna państwu 600 tysięcy dolarów. Gwiazda twierdzi, że to bzdura

fot. mat. pras.
Według nowych dokumentów sądowych, do których dotarło TMZ, amerykański urząd skarbowy IRS wysłał Britney Spears „Notice of Deficiency”, informując o zaległości podatkowej przekraczającej 600 tys. dolarów za rok 2021.
Britney Spears odpowiada – twierdzi, że to błąd
Piosenkarka złożyła własną odpowiedź prawną, w której zakwestionowała wyliczenia urzędników. Argumentuje, że IRS błędnie obliczył jej udział w przychodach ze spółki Shiloh Standing Inc. na kwotę 1 390 922 dolarów oraz niesłusznie zmniejszył jej odliczenia podatkowe o 334 372 dolary.
Britney wskazuje na kolejne nieprawidłowości
Zgodnie z dokumentami, IRS doliczył także karę w wysokości ponad 120 tys. dolarów. Britney Spears twierdzi, że wszystkie te elementy zostały naliczone błędnie, a ona posiada dowody potwierdzające prawidłowe rozliczenie podatku.
Gwiazda chce potwierdzenia od sądu
Piosenkarka domaga się, aby sąd potwierdził brak zaległości i uznał, że pierwotne zeznanie podatkowe było prawidłowe. Sprawa trafiła już na drogę sądową, a media bacznie obserwują rozwój sytuacji, szczególnie że dotyczy ona finansów artystki po zakończeniu jej konserwatorstwa.