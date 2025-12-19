CGM

Urząd podatkowy twierdzi, że Britney jest winna państwu 600 tysięcy dolarów. Gwiazda twierdzi, że to bzdura

IRS domaga się dopłaty do podatku z 2021 roku

2025.12.19

opublikował:

Urząd podatkowy twierdzi, że Britney jest winna państwu 600 tysięcy dolarów. Gwiazda twierdzi, że to bzdura

fot. mat. pras.

Według nowych dokumentów sądowych, do których dotarło TMZ, amerykański urząd skarbowy IRS wysłał Britney Spears „Notice of Deficiency”, informując o zaległości podatkowej przekraczającej 600 tys. dolarów za rok 2021.

Britney Spears odpowiada – twierdzi, że to błąd

Piosenkarka złożyła własną odpowiedź prawną, w której zakwestionowała wyliczenia urzędników. Argumentuje, że IRS błędnie obliczył jej udział w przychodach ze spółki Shiloh Standing Inc. na kwotę 1 390 922 dolarów oraz niesłusznie zmniejszył jej odliczenia podatkowe o 334 372 dolary.

Britney wskazuje na kolejne nieprawidłowości

Zgodnie z dokumentami, IRS doliczył także karę w wysokości ponad 120 tys. dolarów. Britney Spears twierdzi, że wszystkie te elementy zostały naliczone błędnie, a ona posiada dowody potwierdzające prawidłowe rozliczenie podatku.

Gwiazda chce potwierdzenia od sądu

Piosenkarka domaga się, aby sąd potwierdził brak zaległości i uznał, że pierwotne zeznanie podatkowe było prawidłowe. Sprawa trafiła już na drogę sądową, a media bacznie obserwują rozwój sytuacji, szczególnie że dotyczy ona finansów artystki po zakończeniu jej konserwatorstwa.

Tagi


Popularne newsy

Waldemar Kasta rezygnuje z gali w Moskwie. „Jak niestosownie postąpiłem, uświadomił mi Maciej Kawulski (…) Bardzo chciałbym nadal być częścią Rodziny KSW”
NEWS

Waldemar Kasta rezygnuje z gali w Moskwie. „Jak niestosownie postąpiłem, uświadomił mi Maciej Kawulski (…) Bardzo chciałbym nadal być częścią Rodziny KSW”

Co za niespodzianka – Taco Hemingway wydał z zaskoczenia nowy album
NEWS

Co za niespodzianka – Taco Hemingway wydał z zaskoczenia nowy album

Fagata wystąpiła z Matą na Torwarze. „Nie podpisałem jej dla hajsu. Fagata jest najlepszą raperką w Polsce”
NEWS

Fagata wystąpiła z Matą na Torwarze. „Nie podpisałem jej dla hajsu. Fagata jest najlepszą raperką w Polsce”

W domu D4vd znaleziono piec nagrzewający się do 1600 stopni Fahrenheita – nowe fakty w sprawie Celeste Rivas
NEWS

W domu D4vd znaleziono piec nagrzewający się do 1600 stopni Fahrenheita – nowe fakty w sprawie Celeste Rivas

Jane’s Addiction ogłosili rozpad zespołu
NEWS

Jane’s Addiction ogłosili rozpad zespołu

22-letni Kay Flock skazany na 30 lat więzienia. Sąd wykorzystał jego utwory jako dowód
NEWS

22-letni Kay Flock skazany na 30 lat więzienia. Sąd wykorzystał jego utwory jako dowód

Wiz Khalifa skazany w Rumunii. Raperowi grozi dziewięć miesięcy więzienia
NEWS

Wiz Khalifa skazany w Rumunii. Raperowi grozi dziewięć miesięcy więzienia

Polecane

CGM
Tory Lanez udzielił pierwszego wywiadu odkąd trafił do więzienia. Raper planuje apelację w sprawie Megan Thee Stallion

Tory Lanez udzielił pierwszego wywiadu odkąd trafił do więzienia. Rape ...

Tory utrzymuje, że jest niewinny

3 godziny temu

CGM
Carla Fernandes o konflikcie Roksany Węgiel i Viki Gabor

Carla Fernandes o konflikcie Roksany Węgiel i Viki Gabor

Carla zdradziła, że niedawno współpracowała z Roxie

3 godziny temu

CGM
The Roots wracają do Polski po 14 latach – w lipcu koncert w Warszawie

The Roots wracają do Polski po 14 latach – w lipcu koncert w War ...

Jeden z najważniejszych zespołów światowego hip-hopu zagra w Polsce

3 godziny temu

CGM
Nowy boysband Simona Cowella „December 10” zagrożony pozwem sądowym

Nowy boysband Simona Cowella „December 10” zagrożony pozwem sądowym

Metalowy zespół December Tenth otrzymuje mnóstwo wiadomości od fanów mylących oba zespoły

14 godzin temu

CGM
Fagata wystąpiła z Matą na Torwarze. „Nie podpisałem jej dla hajsu. Fagata jest najlepszą raperką w Polsce”

Fagata wystąpiła z Matą na Torwarze. „Nie podpisałem jej dla haj ...

„Najlepszy raper i najlepsza raperka w Polsce na jednej scenie.”

15 godzin temu

CGM
Sprawa o napaść seksualną przeciwko Marilynowi Mansonowi oddalona przez sąd

Sprawa o napaść seksualną przeciwko Marilynowi Mansonowi oddalona prze ...

Sprawa została wcześniej oddalona w maju 2022 roku, lecz przywrócona w grudniu 2023 po apelacji

15 godzin temu