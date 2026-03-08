United Airlines będzie banowało pasażerów nieużywających słuchawek

Linie lotniczne United Airlines ogłosiły, że pasażerowie, którzy odtwarzają muzykę lub filmy bez słuchawek, mogą zostać trwale zdanowani na pokładach ich samolotów. Nowa zasada pojawiła się w sekcji Refusal of Transport w warunkach przewozu, które zostały zaktualizowane pod koniec lutego 2026 roku.

„Zawsze zachęcaliśmy klientów do korzystania ze słuchawek podczas słuchania treści audio — a nasze zasady dotyczące Wi-Fi już przypominają o używaniu słuchawek. Wraz z rozbudową Starlink wydawało się właściwe, aby jeszcze wyraźniej to zaznaczyć, dodając tę zasadę do kontraktu przewozowego.”

Jak będą egzekwowane nowe przepisy?

Pasażerowie, którzy zapomną słuchawek, będą mogli otrzymać darmową parę podczas wejścia na pokład. Jednak każdy, kto będzie odtwarzać dźwięk z urządzeń mobilnych na głośnikach, może zostać nie tylko upomniany, ale nawet permanentnie zbanowany.

„Headphone dodgers” – problem w transporcie publicznym

Odtwarzanie muzyki na głośnikach w miejscach publicznych staje się coraz bardziej kontrowersyjne. W zeszłym roku w Wielkiej Brytanii partia Liberalnych Demokratów proponowała kary do 1000 funtów dla „headphone dodgers” odtwarzających głośno muzykę w transporcie publicznym.

Już teraz istnieją przepisy zabraniające zachowań antyspołecznych w transporcie publicznym w Wielkiej Brytanii, które obejmują m.in. używanie sprzętu do generowania dźwięku bez zgody, jeśli przeszkadza to innym.

Według badań przeprowadzonych przez Savanta, 38% z 2000 uczestników ankiety regularnie doświadcza odtwarzania głośnej muzyki w transporcie publicznym. Z tego ponad połowa (54%) przyznała, że nie czułaby się komfortowo, prosząc o ściszenie.